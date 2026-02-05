RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo mirou alto para o ataque, mas os alvos sequer passaram das consultas: Darwin Nuñez e Richarlison.
SITUAÇÕES À PARTE
Com Darwin Núñez as conversas encerraram assim que o Flamengo tomou conhecimento dos vencimentos do atacante: o uruguaio recebe 16 milhões de euros por ano no Al Hilal, da Arábia Saudita. Valores vistos como inacessíveis mesmo para a realidade do Rubro-Negro, algo que fez com que o clube da Gávea sequer apresentasse uma proposta.
Já a consulta a Richarlison, do Tottenham, aconteceu na janela de junho de 2025. Na ocasião, ele alegou que não tem o desejo de retornar ao Brasil por agora. O atacante, porém, agrada ao técnico Filipe Luís, que o vê com características que ele necessita. Por isso, não está descartada a possibilidade do Flamengo fazer uma nova investida na janela do meio do ano.
RECUSA DO CRUZEIRO POR KAIO JORGE
Quem chegou mais próximo de ser contratado foi Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Rubro-Negro chegou forte e ofereceu 32 milhões de euros pelo jovem que ficou balançado, mas foi segurado pela Raposa que não queria reforçar um rival.
O clube mineiro alegou que só negociaria o atacante por uma proposta de 50 milhões de euros, algo que se tornou inviável ao Flamengo.
MARCOS LEONARDO NÃO PREENCHE AS CARACTERÍSTICAS QUE FILIPE LUÍS QUER
Um nome que foi bastante especulado após a recusa por Kaio Jorge foi o de Marcos Leonardo, também do Al Hilal. No entanto, o técnico Filipe Luís entende que o brasileiro não possui as características que ele quer para o ataque rubro-negro.
O treinador deseja um atacante que ataque a profundidade, seja bom no "facão" e que também tenha uma veia goleadora.