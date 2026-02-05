SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bom momento do Corinthians sob o comando de Dorival Júnior passa diretamente pelo trabalho de Lucas Silvestre, filho e auxiliar técnico do treinador alvinegro.

Aos 38 anos, Lucas é hoje o profissional responsável por organizar a rotina diária do elenco e coordenar as funções da comissão técnica no CT Joaquim Grava, exercendo papel central na metodologia aplicada pelo Timão.

CABEÇA PENSANTE

Integrante da comissão do pai desde os 22 anos, Silvestre iniciou a trajetória como observador técnico, evoluiu para auxiliar e, atualmente, é considerado a principal referência intelectual do trabalho de Dorival. Cabe a ele a montagem e o desenvolvimento dos treinamentos, o que permite ao treinador principal acompanhar todas as etapas das atividades em campo.

No dia a dia, Lucas divide funções com o auxiliar Pedro Sotero. Enquanto Sotero atua de forma mais ampla, o filho de Dorival concentra seu trabalho principalmente nos exercícios voltados ao setor ofensivo da equipe.

De modo geral, ele assumiu esse contexto do dia a dia, da prática, para que eu possa transitar por todos os setores com condições de resolver problemas mais pontuais e participar dos treinamentos como um todo, porque as atenções são divididas pelas fases ofensiva e defensiva da nossa equipe.Dorival Júnior em entrevista coletiva nesta quarta-feira

IRMÃO MAIS VELHO

Lucas Silvestre é percebido no elenco como uma espécie de irmão mais velho. Na esteira do pai, que talhou a carreira visto internamente como um "paizão" dos jogadores,

De perfil discreto, o auxiliar é descrito como alguém reservado no dia a dia. O UOL apurou que ele possui uma postura mais acolhedora do que propriamente enérgica no convívio cotidiano.

Ainda assim, é reconhecido como um profissional de amplo conhecimento, que extrapola os aspectos técnicos e táticos e alcança também as questões físicas. Na prática, esse repertório é compartilhado com o grupo nos treinamentos e nas orientações diárias, de forma constante e direta.

PREPARADO PARA NOVOS ARES

Dorival, inclusive, avalia que o filho está preparado para seguir carreira de forma independente, ainda que esse não seja um movimento planejado no momento. Nos últimos trabalhos ao lado do pai, Lucas chegou a receber convites para permanecer nos clubes mesmo após a saída do treinador principal. Isso ocorreu em Athletico-PR, Ceará e São Paulo, conforme apurado pela reportagem.

Tenho certeza de que ele vai ter um caminho talvez até mais tranquilo do que eu tive na minha carreira. Minha torcida é que ele seja muito melhor do que eu fui até aqui. Ele tem preparo para isso. É uma questão de tempo e oportunidade.Dorival Júnior

MOMENTOS COM O PAI

Apesar do reconhecimento, a intenção de Lucas Silvestre é seguir trabalhando com o pai enquanto for possível. O auxiliar valoriza a convivência familiar proporcionada pela parceria profissional, algo raro na rotina do futebol.

Ainda assim, ele reconhece que esse ciclo está próximo do fim e busca aproveitar ao máximo o período ao lado de Dorival.

Esse privilégio de trabalhar com meu pai, estar no dia a dia com ele, agora vê-lo como avô de perto? Às vezes o futebol te rouba, mas tenho o prazer enorme de estar com a família e vivenciar isso diariamente. É triste pensar que isso está acabando. Preciso aproveitar cada dia com ele, extrair o máximo de conhecimento, de vivências e experiências, porque esse privilégio nem todo mundo tem.Lucas Silvestre, em entrevista ao podcast Guedão TV.

Lucas Silvestre trabalhou com Dorival Júnior no Atlético-MG, Internacional, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Santos, Athletico-PR, Ceará, São Paulo, em duas passagens, Flamengo, também em duas passagens, e seleção brasileira.