O Parque Municipal de Juiz de Fora abre, a partir desta quarta-feira (11), as inscrições para novos alunos interessados em participar dos projetos esportivos gratuitos oferecidos no espaço. As matrículas devem ser feitas presencialmente, na recepção do Parque, das 8h às 16h. É necessário apresentar documento de identidade e, no caso de menores de 18 anos, estar acompanhado por um responsável legal.

Ao todo, o Parque mantém 17 projetos esportivos regulares, além do programa Parque Mais 60, voltado à população idosa. As atividades acontecem de terça a sábado e são acompanhadas por profissionais de educação física. Atualmente, cerca de 600 pessoas participam mensalmente das ações, e nesta etapa estão disponíveis 297 novas vagas.

Os projetos atendem diferentes faixas etárias e incluem modalidades como alongamento, caminhada orientada, esportes coletivos, futebol, futsal, basquete, vôlei, natação, hidroginástica, dança, pilates, atividades funcionais, esportes adaptados e programas específicos para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A lista completa de vagas e modalidades pode ser consultada no link disponibilizado pelo Parque Municipal. O espaço fica na Rua do Contorno, nº 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona diariamente das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. O local é atendido por linhas de ônibus que passam pelo Parque Municipal.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (32) 3241-6532 e (32) 3690-3655 ou pelo perfil oficial do Parque Municipal no Instagram.

