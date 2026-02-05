SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca diz estar 100% recuperado e preparado para a sequência que terá no ATP 250 de Buenos Aires e Rio Open.

No começo do ano, o tenista brasileiro, número 34 do mundo, desistiu do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, por causa de uma lesão na coluna. Seria a estreia dele em 2026.

"Já estou 100% recuperado, treinando dois turnos todo dia. Preparado, fazendo bons treinos e bons jogos-treinos aqui na Yes. Estou preparado, 100% e confiante para esses próximos dois torneios", disse.

No último dia 20, Fonseca disputou o Australian Open e foi superado pelo norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2. Esta foi a única partida dele nos últimos três meses.

O brasileiro realizou um treino aberto nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e mais uma das atividades que vem cumprindo para adquirir ritmo de jogo. O torneio na capital argentina vai de 9 a 16 de fevereiro, enquanto a competição na Cidade Maravilhosa vai de 14 a 22 de fevereiro.

"[Em Buenos Aires] Vai ser minha primeira vez defendendo um título de ATP. Pressão vai ter, expectativa vai ter, mas temos de trabalhar essa situação. É chegar lá e dar o melhor", afirmou.