(UOL/FOLHAPRESS) - Aniversariante do dia, Neymar ainda não entrou em campo em 2026. O atacante do Santos já treina com o elenco após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, em dezembro, mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo na temporada.

O atacante, agora com 34 anos, está em fase de adaptação e ainda não tem previsão certa de retorno ao campo. O camisa 10 voltou a treinar com o elenco na última semana e vive a expectativa de ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em breve. O próximo compromisso do Santos é contra o Noroeste, em Bauru, no domingo (8).

A comissão técnica, porém, adota cautela. A prioridade é que o ídolo alvinegro, que renovou contrato até o fim de 2026, atinja o melhor nível físico antes de retornar aos gramados. O desafio é o tempo: a Copa do Mundo acontece em junho.

Ele está fazendo um período de adaptação para o campo de jogo. Já treina com o grupo. Era o que pretendíamos. Mas um jogador como ele, que se preocupa para objetivos importantes. Um objetivo leva ao outro. Ele precisa jogar bem no Santos para estar na Copa. Está muito focado para estar bem nessa volta. Se eu confirmo ou não confirmo, vamos dia a dia, sem pressionar. Sou o primeiro que precisa dele. Todos estão precisando dele, mas o queremos bem. Ele, bem, faz uma diferença que nenhum outro atleta pode fazer Juan Pablo Vojvoda, após Santos 1 x 1 São Paulo

ALTOS E BAIXOS EM 2025

Além do aniversário de Neymar, o dia desta quinta-feira (5) marca um ano da reestreia do astro com a camisa do Peixe. No dia 5 de fevereiro de 2025, jogou por 45 minutos no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, passou por altos e baixos.

Neymar enfrentou quatro lesões ao longo da última temporada, todas com períodos de recuperação próximos de um mês. Em março, teve um edema na coxa esquerda; em abril, uma contusão no músculo semimembranoso, também na coxa esquerda; em setembro, sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita; e, na reta final do Brasileirão, atuou com incômodo no menisco do joelho esquerdo.

Mesmo com a lesão no menisco, Neymar optou por jogar no sacrifício para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento ?e conseguiu. Nas últimas quatro rodadas, foi decisivo: marcou cinco gols, deu uma assistência e anotou um hat-trick contra o Juventude.

O atacante encerrou a temporada como vice-artilheiro do Santos, com 11 gols. Ele ainda somou outras quatro assistências nos 28 jogos que disputou na temporada, sendo 23 deles como titular.

O SONHO DA COPA DO MUNDO

Seu desempenho na reta final de 2025 fortaleceu o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. Neymar voltou a demonstrar poder de decisão e colocou nas mãos do técnico Carlo Ancelotti a escolha final sobre sua convocação. Para o camisa 10, o Mundial deixou de ser apenas um desejo e se tornou uma missão pessoal.

Até agora, Neymar não figurou em nenhuma convocação de Carlo Ancelotti, que já deixou claro que só chamará jogadores em plena condição física. Em março, o treinador fará a última convocação antes da definição da lista final para o Mundial.