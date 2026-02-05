SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou nesta quarta-feira (04) as cotas de premiação da Copa do Brasil 2026. Os times da Série A podem embolsar até R$ 96 milhões.

A entidade distribuirá cerca de R$ 500 mil reais em premiação ao longo das nove "fases" da competição, que tem novo formato em 2026.

A fatia destinada aos finalistas aumentou em aproximadamente R$ 2 milhões em relação ao ano passado. Em 2025, o vice recebeu R$ 33 milhões, e o campeão, R$ 77,1 milhões. Este ano, os valores são de R$ 34 milhões e R$ 78 milhões, respectivamente.

Os clubes da Série A só entram na quinta fase da Copa do Brasil e tem valor máximo de premiação inferior ao de 2025. No ano passado, a cota máxima era de R$ 101 milhões, caso um time da elite nacional disputasse todas as fases da Copa do Brasil e se sagrasse campeão.

A PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

- 1ª Fase (28 clubes) - R$ 400 mil para o Grupo III

- 2ª Fase (88 clubes) - R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III

- 3ª Fase (48 clubes) - R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III

- 4ª Fase (24 clubes) - R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III

- 5ª Fase (32 clubes) - R$ 2 milhões para os clubes participantes

- Oitavas de Final (16 clubes) - R$ 3 milhões para os clubes participantes

- Quartas de Final (8 clubes) - R$ 4 milhões para os clubes participantes

- Semifinal (4 clubes) - R$ 9 milhões para os clubes participantes

- Final (2 clubes) - R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão

DIVISÃO DOS CLUBES

- Grupo I: clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026

- Grupo II: clubes da Série B 2026

- Grupo III: clubes das Séries C, D e oriundos de Competições Estaduais

AS DATAS DA COPA DO BRASIL

- 1ª Fase: 18 ou 19 de fevereiro (jogo único)

- 2ª Fase: 25 ou 26 de fevereiro e 4 ou 5 de março (jogos de ida e volta)

- 3ª Fase: 11 ou 12 de março (jogo único)

- 4ª Fase: 18 ou 19 de março (jogo único)

- 5ª Fase: 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio (jogos de ida e volta)*

- Oitavas de final: 1 ou 2 de agosto e 5 ou 6 de agosto (jogos de ida e volta)

- Quartas de final: 26 ou 27 de agosto e 2 ou 3 de setembro (jogos de ida e volta)

- Semifinal: 1 e 8 de novembro (jogos de ida e volta)

- Final: 6 de dezembro (jogo único)

*Entrada dos times da Série A