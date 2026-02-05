A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) convocou a seleção feminina que disputará o Pré-Mundial em Wuhan (China), a partir de 11 de março. O torneio classificatório distribuirá quatro vagas para a Copa do Mundo, programada para setembro, na Alemanha. Das 15 jogadas elencadas, sete foram vice-campeãs da AmeriCupW em julho do ano passado: Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira, Damiris Dantas, Aline Moura e Kamilla Cardoso. Na ocasião, o título ficou com os Estados Unidos.

A novidade na lista da técnica a norte-americana Pokey Chatmam é armadora Maísa Marçal. Também retornam à Amarelinha atletas experientes como Débora Costa, Tainá Paixão, Rapha Monteiro, Iza Nicoletti, Sassá Gonçalves, Iza Sangalli e Iza Varejão. Já a ala Vitória Marcelino pediu dispensa da convocação por motivos pessoais.

A Seleção Brasileira Feminina está convocada para o Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete 2026, torneio classificatório que será realizado em Wuhan, na China, de 11 a 17 de março!



As brasileiras embarcarão para a China entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Além de treinos preparatórios antes da estreia no Pré-Mundial, a Amarelinha fará dois amistosos contra a seleção anfitriã, em 4 e 6 de março, na cidade de Chagsha. Após os jogos, a comissão técnica definirá as 12 atletas que disputarão o Pré-Mundial.

O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial em Wuhan, junto com Bélgica (atual campeã da EuroWoemn e já classificada para a Copa), Mali, Sudão do Sul, República Tcheca e China. Todas as equipes competirão entre si e as quatro com maior pontuação avançarão à Copa do Mundo.

O Pré-Mundial ocorrerá, concomitantemente, em outras três sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

Jogos da seleção feminina

Brasil x Bélgica 11 de março, às 5h30

Sudão do Sul x Brasil 12 de março, às 2h30

Brasil x República Tcheca 14 de março, às 2h30

Mali x Brasil 15 de março, às 2h30

China x Brasil 17 de março, às 8h30

Convocadas

Armadoras

Alana Gonçalo BC Neptunas Klaipeda (Lituânia)

Debora Costa SESI Araraquara

Maisa Marçal SESI Araraquara

Laterais

Bella Nascimento Clube União Sportiva (Portugal)

Cacá Martins SESI Araraquara

Emanuely de Oliveira SL Benfica (Portugal)

Iza Nicoletti Unimed Campinas

Rapha Monteiro Club Deportivo La Salle Melilla (Espanha)

Tainá Paixão Free Agent

Ala-pivôs

Damiris Dantas Botas Spor Adana (Turquia)

Iza Sangalli Sampaio Basquete

Sassá Gonçalves Free Agent

Pivôs

Aline Moura SESI Araraquara

Iza Varejão ZKK Partizan 1953 Beograd (Sérvia)

Kamilla Cardoso Guangdong Vermilion Birds (China)

