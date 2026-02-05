vice-campeãs da AmeriCupW em julho do ano passado: Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira, Damiris Dantas, Aline Moura e Kamilla Cardoso. Na ocasião, o título ficou com os Estados Unidos.
A novidade na lista da técnica a norte-americana Pokey Chatmam é armadora Maísa Marçal. Também retornam à Amarelinha atletas experientes como Débora Costa, Tainá Paixão, Rapha Monteiro, Iza Nicoletti, Sassá Gonçalves, Iza Sangalli e Iza Varejão. Já a ala Vitória Marcelino pediu dispensa da convocação por motivos pessoais.
A Seleção Brasileira Feminina está convocada para o Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete 2026, torneio classificatório que será realizado em Wuhan, na China, de 11 a 17 de março!Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 5, 2026
Vice-campeã da AmeriCupW 2025, a equipe chega ao Pré-Mundial com uma base mantida daquela pic.twitter.com/ZxWk0GYUBr
As brasileiras embarcarão para a China entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Além de treinos preparatórios antes da estreia no Pré-Mundial, a Amarelinha fará dois amistosos contra a seleção anfitriã, em 4 e 6 de março, na cidade de Chagsha. Após os jogos, a comissão técnica definirá as 12 atletas que disputarão o Pré-Mundial.
O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial em Wuhan, junto com Bélgica (atual campeã da EuroWoemn e já classificada para a Copa), Mali, Sudão do Sul, República Tcheca e China. Todas as equipes competirão entre si e as quatro com maior pontuação avançarão à Copa do Mundo.
O Pré-Mundial ocorrerá, concomitantemente, em outras três sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).
Jogos da seleção feminina
Brasil x Bélgica 11 de março, às 5h30
Sudão do Sul x Brasil 12 de março, às 2h30
Brasil x República Tcheca 14 de março, às 2h30
Mali x Brasil 15 de março, às 2h30
China x Brasil 17 de março, às 8h30
Convocadas
Armadoras
Alana Gonçalo BC Neptunas Klaipeda (Lituânia)
Debora Costa SESI Araraquara
Maisa Marçal SESI Araraquara
Laterais
Bella Nascimento Clube União Sportiva (Portugal)
Cacá Martins SESI Araraquara
Emanuely de Oliveira SL Benfica (Portugal)
Iza Nicoletti Unimed Campinas
Rapha Monteiro Club Deportivo La Salle Melilla (Espanha)
Tainá Paixão Free Agent
Ala-pivôs
Damiris Dantas Botas Spor Adana (Turquia)
Iza Sangalli Sampaio Basquete
Sassá Gonçalves Free Agent
Pivôs
Aline Moura SESI Araraquara
Iza Varejão ZKK Partizan 1953 Beograd (Sérvia)
Kamilla Cardoso Guangdong Vermilion Birds (China)
