SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Olimpíadas de Inverno de Milão e Cortina acontecerão de 6 a 22 de fevereiro e o Brasil terá a maior delegação de sua história nos Jogos de Inverno, com 14 atletas, além de um reserva no bobsled.

Entre eles, alguns já são conhecidos do público brasileiro, como Lucas Pinheiro Braathen, uma das principais apostas de medalha no esqui alpino, e Edson Bindilatti, recordista olímpico e destaque da equipe de bobsled.

ESQUI ALPINO

**Lucas Pinheiro Braathen**

Aos 25 anos, conquistou um título inédito para o Brasil na Copa do Mundo de esqui alpino, em Levi, na Finlândia, em novembro do ano passado. O resultado impulsionou o interesse do público no país.

Dados do Google Trends mostram um pico de buscas naquele período e indicam que ele é o brasileiro mais pesquisado entre os atletas da delegação, com procura em alta desde então.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, rompeu com a federação da Noruega e passou a competir pelo Brasil. Ele é apontado como o atleta brasileiro com mais chances de buscar a primeira medalha olímpica de inverno do país.

**Christian Oliveira Soevik**

Seguiu o movimento de Braathen e também trocou a bandeira norueguesa pela brasileira. Aos 24 anos, o esquiador, nascido no Rio de Janeiro e criado na Noruega, fará sua estreia em Jogos Olímpicos. No Mundial Júnior de 2022, obteve dois resultados entre os dez melhores: sexto no combinado e décimo no slalom gigante.

**Givovanni Ongaro**

Caçula da equipe, com 22 anos, disputará sua primeira Olimpíada. Nascido na Itália e filho de mãe brasileira, passou a competir pelo Brasil em 2024.

**Alice Padilha**

Aos 18 anos, é a quarta mulher a representar o Brasil no esqui alpino e a primeira desde Maya Harrison, em Sochi-2014. Nascida no Rio de Janeiro, vive atualmente em Killington, no estado de Vermont, nos EUA.

ESQUI CROSS-COUNTRY

**Manex Silva**

O atleta de 23 anos disputará sua segunda Olimpíada, após Pequim-2022. Nascido em Rio Branco, mudou-se ainda criança para a Espanha com os pais e é dono dos melhores resultados masculinos do Brasil no esqui cross-country.

**Eduarda Ribera**

Aos 21 anos, fará sua segunda participação olímpica. Também competiu em Pequim-2022, aos 17, quando terminou em 88º no sprint e em 90º no cross-country clássico. Ao lado de Jaqueline Mourão, ficou ainda em 23º no sprint por equipes.

**Bruna Moura**

Em janeiro de 2022, Bruna sofreu um grave acidente de carro na Itália, a caminho do aeroporto para embarcar para sua primeira Olimpíada, em Pequim. Teve oito fraturas e lesões que a deixaram dois meses sem andar e exigiram cerca de um ano e meio de fisioterapia.

Após a recuperação, migrou do ciclismo para o rollerski e, depois, para o esqui cross-country. Agora, aos 31 anos, realiza o sonho olímpico.

BOBSLED

**Edson Bindilatti**

Natural de Camamu (BA), Bindilatti, 46, fará sua sexta participação olímpica no bobsled, defendendo o Brasil. Com isso, torna-se o recordista isolado do país em Jogos Olímpicos de Inverno, superando Jaqueline Mourão, que competiu em cinco edições.

Após anunciar aposentadoria em 2022, voltou em 2024 para ajudar na classificação olímpica. Com um trenó moderno da Letônia (R$ 350 mil), a equipe brasileira ficou em 13º no Mundial de 2025 e garantiu a vaga. Agora, mira um grande resultado na Itália.

**Davidson de Souza **

Além de Bindilatti, o trenó brasileiro na Itália terá Davidson de Souza, 33, conhecido como "Boka". Ele esteve em Sochi-2014 como reserva. Depois daqueles Jogos, mudou-se para o Canadá, onde obteve cidadania e defendeu a seleção canadense entre 2022 e 2023.

Em dezembro de 2024, sofreu um grave acidente com colisão frontal de trenós, que resultou em fratura de fêmur e múltiplas fraturas. Após a recuperação, voltou às competições para reforçar o Brasil na temporada 2025/2026.

**Rafael Souza**

O carioca Rafael Souza, 29, também integra a equipe. No bobsled desde 2015, ele se prepara para sua terceira Olimpíada, depois de competir em PyeongChang-2018 e Pequim-2022.

**Luís Bacca**

Ele vem do atletismo, modalidade em que competiu por 12 anos no salto triplo e foi campeão brasileiro sub-23 em 2020. Entrou no bobsled em 2021 e é o integrante mais recente do elenco.

**Gustavo Ferreira**

O mais jovem do time com 23 anos, ele iniciou a carreira no atletismo, nas provas de 100 m e 200 m. Depois da migração para o bobsled, competiu nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Lausanne-2020, no monobob, e terminou em 13º lugar.

SKELETON

**Nicole Silveira **

A gaúcha de 30 anos que mora no Canadá fez história ao conquistar o bronze na etapa da Copa do Mundo de skeleton em PyeongChang, na Coreia do Sul, em novembro de 2024. Foi o primeiro pódio do Brasil em Copas do Mundo de esportes de inverno.

Em outras duas oportunidades, ela também terminou entre as três primeiras em etapas do circuito. Agora, chega como uma das principais apostas brasileiras para os Jogos de Inverno deste ano.

SNOWBOARD

**Pat Burgener**

Ele trocou a federação suíça pela brasileira no ano passado. Filho de mãe líbano-brasileira, obteve a cidadania brasileira no início de 2025. Na temporada 2024/2025, aos 31 anos, terminou em 10º lugar no ranking da Copa do Mundo de snowboard halfpipe.

**Augustinho Teixeira**

Natural de Ushuaia, a cidade mais ao sul da Argentina, Augustinho é filho de pai argentino e mãe brasileira. Aos 21 anos, fará sua estreia olímpica em Milão-Cortina. Ele é irmão mais velho de João Teixeira, que também pratica snowboard.