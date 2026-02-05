SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro aprovou uma importante mudança no formato da disputa para a edição deste ano. Agora, duas das quatro vagas que dão acesso à elite nacional serão definidas após a disputa de playoffs.

Serão dois mata-matas, envolvendo as equipes que ficarem da terceira à sexta colocação após a disputa das 38 rodadas. No novo formato, o terceiro colocado vai enfrentar o sexto, e o quarto terá um confronto com o quinto colocado. Os vencedores de cada duelo, em jogos de ida e volta, ficam com o acesso.

Também ficou definido após o encontro dos clubes que disputam o certame que a Série B não vai parar durante a disputa da Copa do Mundo, de 11 de junho a 19 de julho deste ano.

A última vez que a segunda divisão nacional teve uma disputa mata-mata foi em 2002, quando o formato previa a realização de uma disputa de quartas de final entre os oito primeiros colocados. No final, apenas os dois finalistas garantiram vaga na primeira divisão. Naquela ocasião, Fortaleza e Criciúma subiram.

O modelo adotado para a edição deste ano da Série B é semelhante ao que ocorre em divisões inferiores de algumas das principais ligas da Europa. Lá, também há algum tipo de mata-mata na Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha.

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 será disputada de 21 de março a 28 de novembro.