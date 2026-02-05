SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras entrou em contato com o Botafogo demonstrando interesse na contratação do meio-campista Danilo, mas ouviu de John Textor, sócio majoritário da SAF do clube, que o jogador não será vendido.

Após o contato do Palmeiras, Textor enviou uma carta ao clube paulista comunicando que o atleta não está à venda.

A reportagem apurou que a carta foi muito respeitosa, com elogios à presidente Leila Pereira, mas informando que o Botafogo não tem intenção de negociá-lo com o Palmeiras. Os mandatários trocaram farpas quando as equipes rivalizaram em 2024.

Em razão do respeito que existe entre os dois clubes, que acabaram de fechar a transferência de Marlon Freitas, o Palmeiras decidiu não insistir pela negociação.

O Botafogo contratou Danilo em julho do ano passado por 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) junto ao Nottingham Forest. O Palmeiras vendeu o atleta ao clube inglês em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros.

O meio-campista de 24 anos é o principal destaque individual neste início do Brasileirão. Ele marcou quatro gols nas duas primeiras rodadas e é o artilheiro da competição.