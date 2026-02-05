SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Bahia fizeram um jogo quente na Arena Fonte Nova e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (05), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. John Kennedy abriu o placar para os visitantes no 1º tempo, e Kike Olivera igualou na etapa final depois de pressão dos mandantes e um vacilo de Fábio e Freytes.
As duas equipes tiveram suas sequências de vitórias interrompidas. O Bahia ainda não perdeu em 2026 e vinha de 7 triunfos seguidos. Já o Fluminense viu sua sequência de 4 vitórias acabar.
O empate deixa Bahia e Fluminense em situação parecida. Ambos ficam com 4 pontos -o Fluminense aparece em 6º lugar, com o Bahia logo abaixo.
Os times voltam a campo no domingo. O Fluminense recebe o Maricá, pelo Campeonato Carioca, enquanto o Bahia visita o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.
COMO FOI O JOGO
O duelo começou faltoso e com as primeiras chances vindo do Bahia, que conseguia pressionar a saída de bola do Fluminense. Na melhor das oportunidades, Willian José recuperou a posse no campo de ataque e deu ótimo passe para Jean Lucas, que passou pelos zagueiros e finalizou para Fábio se esticar com a mão direita. Pouco depois, foi a vez de Ademir, que mandou no meio em chute sem muito perigo.
Os visitantes suportaram a pressão inicial, cresceram no jogo e abriram o placar com uma bela jogada coletiva. Em toques de primeira, Martinelli tabelou com Lucho Acosta e deixou com John Kennedy, que também tabelou com Nonato, recebeu pelo alto e tocou na saída do goleiro Ronaldo aos 19 minutos: 1 a 0. Em seguida, Gilberto isolou boa chance para o Bahia dentro da área, e Acosta arriscou da entrada da área e assustou.
Depois do gol, o Fluminense teve chances em contra-ataques, e Serna perdeu um gol inacreditável. Lucho Acosta triangulou com Canobbio e achou Nonato em passagem nas costas da zaga. O volante avançou pela direita e cruzou rasteiro para Serna. Dentro da pequena área, a bola quicou, e o ponta do time carioca mandou por cima da trave.
Ainda antes do intervalo, Ademir também perdeu ótima chance em contra-ataque. Everton Ribeiro perdeu a bola na frente da área do Bahia, mas David Duarte recuperou e deu lindo passe de três dedos para Ademir. O camisa 7 disputou corrida com Renê e invadiu a área, só que pegou mal demais na bola e errou o gol.
Os donos da casa voltaram para a etapa final pressionando pelo empate, tiveram bola na trave e outra tirada em cima da linha. Logo no primeiro minuto, Ademir deixou Willian José cara a cara com Fábio. O atacante do Bahia driblou o goleiro e finalizou com pouco ângulo, mas Freytes apareceu para salvar. Pouco depois, Acevedo apareceu na intermediária após escanteio, não pensou duas vezes e mandou no travessão do time visitante.
Com a blitz do Bahia, o Fluminense seguiu apostando nos contra-ataques e parou duas vezes em Ronaldo. Lucho Acosta afastou a bola da área e acabou dando passe açucarado para John Kennedy, que ganhou na força, correu contra três defensores e deixou com Canobbio na velocidade. O uruguaio ficou cara a cara e viu o goleiro do Bahia defender com o pé. No rebote, JK também parou em Ronaldo.
Rogério Ceni acionou Sanabria, que voltava de lesão, e o ponta desperdiçou ótima chance. Depois de David Duarte roubar a bola no campo de defesa, Everton Ribeiro carregou e deixou Sanabria em ótimas condições, mas ele finalizou de esquerda e mandou pela linha de fundo. Na sequência, foi a vez de Luciano Juba errar.
Depois de martelar, o Bahia chegou ao empate em um vacilo de Fábio e Freytes. Sanabria cruzou rasteiro da esquerda, Fábio saiu por baixo e não interceptou, assim como Freytes. Resultado? Kike Olivera foi mais rápido que Renê e mandou para o gol vazio aos 32 minutos: 1 a 1. Este foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Bahia.
Dell foi acionado em busca da virada já na reta final, mas ficou poucos minutos em campo e foi expulso. Em disputa dentro da área com Freytes, o atacante de 17 anos acertou o braço no rosto do zagueiro fluminense. Depois de revisão no VAR, Matheus Candançan aplicou o vermelho direto ao jovem, e o Bahia ficou com 10 em campo. Antes do apito final, Sanabria parou em Fábio, e Arana perdeu em chegada na área de Ronaldo.
BAHIA
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramons Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir (Sanabria), Erick Pulga (Kike Olivera) e Willian José (Dell). Técnico: Rogério Ceni.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli (Lima), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (PH Ganso); Kevin Serna (Santi Moreno), Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Matheus Candançan (SP)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols: Kike Olivera (32'/2ºT) (BAH); John Kennedy (19'/1ºT) (FLU)
Cartões amarelos: Jemmes, Nonato, Lima (FLU)
Cartão vermelho: Dell (BAH)