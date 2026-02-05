SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco até comandou as ações diante da Chapecoense, mas empilhou gols perdidos em São Januário, cedeu o empate por 1 a 1 no fim e seguiu sem vencer no Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro tropeço seguido do time de Fernando Diniz, que saiu vaiado do gramado, na temporada.
Em noite descalibrada dos atacantes, o lateral Pumita Rodríguez abriu o placar, mas Jean Carlos decretou o resultado aos 45 minutos da etapa final. O gol de empate, aliás, saiu em cobrança de falta e foi o único chute certo da equipe catarinense.
O resultado deixou os cariocas com apenas 1 ponto na tabela. A Chapecoense, por sua vez, alcançou os 4 pontos e continuou no G4.
Os times voltam a jogar no domingo pelos estaduais. O Vasco tem clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, enquanto a Chapecoense recebe o Criciúma pelas quartas do Catarinense.
COMO FOI O JOGO
A primeira chance de gol foi do Vasco e ocorreu logo aos dois minutos. Depois de encurralar os catarinenses no campo de defesa, o time trocou passes até a bola cair em Cuesta, já na ponta direita. O zagueiro cruzou em diagonal para Pumita Rodríguez, que desviou para o meio. Piton, que fechava da esquerda para o meio, tocou de primeira e mandou por cima da meta rival.
Diante do domínio carioca, Léo Vieira passou a ser exigido ao longo do tempo. Coutinho foi o primeiro a forçar uma defesa do goleiro após bela jogada de Nuno Moreira antes de Andrés Gómez, de fora da área, voltar a incomodar. Brenner, no entanto, foi quem teve a melhor chance ao ficar cara a cara com o camisa 12, que se agigantou e conseguiu espalmar finalização.
Empilhando chances perdidas, o Vasco alcançou a trave duas vezes antes do intervalo. Primeiro, Coutinho cobrou escanteio da direita antes de Brenner, por trás da marcação, carimbar o poste ao se antecipar a Léo Vieira. Depois, o próprio camisa 10 voltou a assustar na bola parada, desta vez em falta que desviou na barreira antes de tocar na trave.
Pumita Rodríguez fez as vezes de atacante e desencantou para os mandantes no início do 2º tempo. O lateral até chegou a ser barrado por Léo Vieira aos seis minutos, mas acabou premiado logo depois ao completar cruzamento feito por Andrés Gómez, estufando as redes e desengasgando o grito de gol em São Januário: 1 a 0.
Menos apressado, o Vasco continuou controlando as ações, mas gerou espaços para os catarinenses. Em duas dessas investidas, já depois da parada técnica, Rubens acabou bloqueado pela defesa, e Garcez ficou a centímetros de balançar as redes em chute rasteiro.
No único chute certo ao gol, a Chapecoense arrumou um empate heroico já nos acréscimos. Jean Carlos, substituto de Camilo na etapa final, cobrou uma falta de muito longe, caprichou na força e superou Léo Jardim, sacramentando o 1 a 1 e gerando vaias por parte dos torcedores depois do apito final.
VASCO
Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Piton (João Victor); Thiago Mendes (Hugo Moura), Cauan Barros e Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Marino Hinestroza) e Brenner (David). Técnico: Fernando Diniz
CHAPECOENSE
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo (Rubens) e Doma; Everton, Camilo (Jean Carlos), Rafael Carvalheira (David), Giovanni Augusto (Higor Meritão) e Walter Clar; Garcez e Italo (Marcinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Local: São Januário, no Rio de Janeiro
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brígida Cirilo Ferreira
VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Gols: Pumita Rodríguez (VAS), aos 10 min do 2º tempo; Jean Carlos (CHA), aos 45 min do 2º tempo