SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Crias do Terrão deitaram e rolaram na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Capivariano, na noite desta quinta-feira (05), na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Os garotos Dieguinho, Gui Negão e Kayke marcaram os gols da vitória corintiana. Todos os lances aconteceram na segunda etapa.

O Corinthians atuou com basicamente todo o time reserva. Dorival Júnior optou por poupar os jogadores que levantaram a taça de campeão da Supercopa do Brasil, no último domingo. Apenas Matheus Bidu e Memphis Depay entraram na equipe no 2º tempo.

O resultado deixa o Corinthians em uma situação muito confortável, na 4ª colocação da tabela estadual, com 11 pontos somados. O Capivariano caiu três posições, na 12ª, com 7 somados.

O Corinthians terá um Dérbi pela frente, no domingo, às 20h30, na Neo Química Arena. Mais cedo, o Capivariano receberá o Mirassol, às 18h30, no estádio Carlos Colnaghi.

TERRÃO FAZ A DIFERENÇA NA ARENA

Os jovens do elenco comandaram a vitória na Neo Química Arena com uma atuação ofensiva desde o início. Matheus Pereira e Gui Negão ditaram o ritmo, mantendo o Corinthians perigoso mesmo com a escalação reserva.

O Capivariano equilibrou o jogo após as saídas de Kaio César e Hugo, ambos lesionados. A equipe do interior chegou a marcar em falta cobrada por Carlos Eduardo, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento.

O placar foi aberto após construção coletiva iniciada por Rodrigo Garro e Matheus Bidu. A bola chegou para Dieguinho, que finalizou com precisão no ângulo para colocar o Corinthians em vantagem.

O segundo gol surgiu em nova jogada de Dieguinho, que cruzou com qualidade pela direita. Gui Negão se impôs fisicamente dentro da área e cabeceou com força para ampliar o marcador.

Kayke fechou a conta com um golaço, após tabelar com Memphis Depay pelo setor esquerdo. O jovem da base bateu colocado, acertando um chute com curva sem chances de defesa para o goleiro adversário.

DUAS BAIXAS NA PRIMEIRA ETAPA

Kaio César, uma das novidades do elenco para esta temporada, sentiu dores na coxa direita logo aos 10 minutos de jogo. O atacante precisou ser substituído por Dieguinho após tentar permanecer em campo sem sucesso. Visivelmente frustrado, o jogador iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas logo após deixar o gramado.

O lateral Hugo foi a segunda baixa médica do Corinthians ainda na etapa inicial. Após uma dividida aos 36 minutos, o jogador sentiu o joelho direito e solicitou atendimento imediato no gramado. Sem condições de continuar na partida, o atleta precisou ser substituído por Matheus Bidu.

CORINTHIANS

Felipe Longo; Pedro Milans; João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo (Matheus Bidu); Charles, Matheus Pereira e Rodrigo Garro (Memphis); Kaio César (Dieguinho), Gui Negão (Pedro Raul) e Vitinho (Kayke). Técnico: Dorival Júnior

CAPIVARIANO

Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Leomar e Leonan; Bruno Silva (Vinicius Guedes), Octávio (Matheus Guilherme) e Carlos Eduardo (Cassinho); Mike (Thiaguinho), Rodolfo (Vinicius Popó) e Felipe Azevedo. Técnico: Élio Sizenando

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 28.885 pessoas

Renda bruta: R$ 1.641.966,00

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Douglas Marques das Flores

Cartões amarelos: Bidu (Corinthians); Guilherme Nogueira, Wendel Leomar e Octávio (Capivariano)

Gols: Dieguinho, COR (9'/2ºT); Gui Negão, COR (19'/2ºT); Kayke 33'/2ºT