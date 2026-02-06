Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade conduzirá a bandeira olímpica ao lado de outras sete personalidades também convidadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e a organização dos Jogos. Os porta-bandeiras da delegação brasileira serão os atletas Nicole Silveira (skeleton) e Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino).
A festa de abertura ocorrerá simultaneamente nas cidades de Predazzo, Livigno e Cortina dAmpezzo. Ao longo da cerimônia, estão programadas apresentações de grandes nomes da música internacional, como os cantores Andrea Bocelli e Laura Pausini -ambos italianos , Mariah Carey (Estados Unidos) e o pianista chinês Lang Lang, integrante da Orquestra Filarmônica de Viena.
A Olimpíada de inverno reúne mais 3 mil atletas de 90 países, nos próximos 15 dias. Entre eles, estarão 14 brasileiros que representarão o país em cinco das 16 modalidades do evento: bobsled, esqui alpino, esqui cross-country, skeleton e snowboard. Algumas modalidades curling, hóquei no gelo e snowboard - iniciaram as disputas antes mesmo da abertura dos Jogos, na última quarta (4).
O Brasil tem chances de levar uma medalha inédita nos Jogos de Inverno, após Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener (snowboard) subirem ao pódio em etapas da Copa do Mundo, na atual temporada, iniciada em novembro. Até hoje, o melhor resultado da história foi obtido há uma década pela carioca Isabel Clark, que ficou na nona colocação no snowboard cross, durante os Jogos de Turim (Itália).
Os primeiros brasileiros a estrear em Milão-Cortina Jogos serão Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva, que disputarão as provas classificatórias de esqui cross-country (corrida de velocidade), a partir das 5h15 (horário de Brasília), na cidade de Tesero. Já as últimas competições serão com os atletas do bobsled 4-man (Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira), na cidde de Cortina dAmpezzo, a partir das 6h de 22 de fevereiro, dia do encerramento dos Jogos.
Agenda do Brasil em Milão-Cortina
TERÇA-FEIRA (10)
5h15 - Esqui Cross-Country Sprint feminino (prova classificatória) Bruna Moura, Eduarda Ribera
5h55 - Esqui Cross-Country Sprint masculino (classificatória) Manex Silva
QUARTA (11)
15h30 e 16h27 - Snowboard Halfpipe Classificação masculina (descida 1 e 2) Pat Burgener, Augustinho Teixeira
QUINTA (12)
9h - Esqui Cross-Country 10 km feminino (técnica livre) Bruna Moura, Eduarda Ribera
SEXTA (13)
7h45 - Esqui Cross-Country 10 km masculino (técnica livre) Manex Silva
12h e 13h48 Skeleton Descidas 1 e 2 (feminino) Nicole Silveira
15h30 - Snowboard Halfpipe Final masculina (3 descidas)
SÁBADO (14)
6h e 9h30 - Esqui Alpino Slalom gigante masculino (descidas 1 e 2) Lucas Pinheiro Braathen
14h e 15h44 - Skeleton Descidas 3 e 4 (feminino) Nicole Silveira
SEGUNDA (16)
6h e 7h57 Bobsled 2-man Descidas 1 e 2 equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
6h e 9h30 - Esqui Alpino Slalom masculino descidas 1 e 2 - Lucas Braathen
TERÇA (17)
15h e 17h05 - Bobsled 2-man Descidas 3 e 4 equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
QUARTA (18)
5h45 Esqui Cross-Country Sprint por equipes femininas (classificatória) - Eduarda Ribera e Bruna Moura
6h e 9h30 - Esqui Alpino Slalom feminino descidas 1 e 2 Alice Padilha
SÁBADO (21)
6h e 7h57 - Bobsled 4-man Descidas 1 e 2 Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
DOMINGO (22)
6h e 8h15 Bobsled 4-man Descidas 3 e 4 Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
* duplas e quartetos ainda serão definidos
