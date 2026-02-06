SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O New England Patriots viveu anos de ostracismo desde a saída do lendário Tom Brady, sofreu para encontrar um novo quarterback, mas parece ter arrumado a solução: Drake Maye. Com o jovem como titular, a equipe voltou a brilhar e jogará o Super Bowl no próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), contra o Seattle Seahawks.
VIDA PÓS-BRADY
Brady deixou os Patriots em 2020, mas virou um "fantasma" no time. Quem o substituiu não foi bem. Até a atual temporada, a equipe só havia terminado com histórico positivo entre vitórias e derrotas uma vez (2021) desde a saída do astro. Até chegou aos playoffs naquele ano, mas caiu na rodada de Wild Card (espécie de oitavas de final).
Cam Newton e Mac Jones foram os sucessores iniciais do ídolo. Newton ficou apenas uma temporada como titular, e Jones permaneceu no posto por cerca de três, mas nenhum dos dois brilhou. Bailey Zappe e Jacoby Brissett também tiveram oportunidades.
Quem agarrou mesmo a chance foi Drake Maye. O quarterback foi selecionado na terceira posição do draft de 2024, mas começou o ano como reserva de Brissett. Ele assumiu a titularidade com o passar da temporada, porém não conseguiu evitar mais um ano negativo do time.
A virada de chave veio em 2025. Maye começou o ano como titular e com uma nova comissão técnica por trás: Mark Vrable se tornou o técnico do time, e Josh McDaniels assumiu como coordenador ofensivo. Ele levou a equipe aos playoffs com 14 vitórias e só três derrotas na temporada regular. Nos playoffs, passou por Los Angeles Chargers, Houston Texans e Denver Broncos.
Maye é o líder da NFL em aproveitamento dos passes entre os quarterbacks titulares. Ele completou 72% dos lançamentos que fez durante a temporada e lançou 4.394 jardas até aqui, sendo o quarto na lista. Foram 31 touchdowns lançados.
Só que Maye poderia estar em outro esporte. Durante o ensino médio, ele se destacou atuando como quarterback, mas também como ala no basquete. Apesar dos convites para seguir com a bola laranja, Drake optou por tentar a vida como jogador de futebol americano e fez carreira na Universidade da Carolina do Norte.
MARCAS NA MIRA
Maye pode se tornar o quarterback mais novo a conquistar o Super Bowl. Ele terá 23 anos e 162 dias de idade no domingo e, se for campeão, passará Ben Roethlisberger, que foi campeão pelos Steelers com 23 anos e 340 dias, em 2005.
Além disso, ele pode se colocar ao lado de Tom Brady. Até hoje, todos os seis títulos de Super Bowl conquistados pelo New England Patriots tiveram o lendário quarterback como titular. Maye pode se tornar o primeiro a se colocar ao lado da lenda.
Entre as franquias, os Patriots buscam se isolar no topo. Atualmente, New England aparece empatado com o Pittsburgh Steelers como o maior campeão da NFL, com seis títulos.