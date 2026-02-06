(UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Fortaleza Basquete Cearense se enfrentam neste sábado (07) às 16h pelo NBB, em momentos distintos na temporada. O jogo terá transmissão do Canal UOL (TV por Assinatura, home e You Tube).

A equipe alvinegra, que volta a jogar em casa depois de quase um mês, quando venceu o Cruzeiro por 95 a 83, está na sexta colocação na tabela e vem de duas vitórias seguidas contra Vasco e Botafogo, times da parte de baixo da tabela, assim como o Fortaleza.

No Super 8, o time chegou a estar vencendo o Minas, mas acabou eliminado para o time que acabou campeão do torneio. Os destaques do time seguem sendo os norte-americanos Davaunta Thomas e Elyjah Clark, que tem feito boas partidas, superando constantemente a marca dos dez pontos. Além deles, Elinho é o maior assistente da temporada e da história da liga.

O Fortaleza Basquete Cearense fez dois jogos parelhos contra Flamengo e Vasco e depois, venceu o Botafogo, dando a impressão que no segundo turno, as coisas iriam melhorar, porém não foi bem assim. O time vem de duas derrotas seguidas e teve anunciado essa semana, a saída de Gohlke e Alex Mudronja, dois estrangeiros que tinham bons jogos pela equipe, sendo que Alex fez 28 pontos contra o Botafogo.

A derrota na última quarta contra o São José tirou o time da zona de classificação dos play-offs e a equipe passou a ver a zona de rebaixamento bem próxima, principalmente com os times atrás deles na tabela, conseguindo resultados positivos.

O jogo é de times em situações opostas na tabela, porém, o time cearense vem conseguindo placares sem muita diferença e tendo feito pontuações altas nas últimas partidas, podendo dificultar o jogo contra o Corinthians.