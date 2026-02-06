RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na preparação para Milão-Cortina, a equipe brasileira de bobsled teve uma consultoria com Dudley 'Tal' Stokes, capitão da equipe jamaicana que marcou época nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 e que inspirou o filme "Jamaica abaixo de zero".

O encontro aconteceu em Lake Placid, no condado de Essex, Nova York, local que sediou os Jogos de Inverno de 1932 e 1980. Na ocasião, a equipe verde e amarela conquistou a 13ª colocação no 4-man no Mundial da modalidade ?melhor da história do país. Uma outra reunião foi realizada, posteriormente, na Áustria.

"Tive pouco tempo com a equipe, então, meus conselhos precisavam ser direcionados, para que tivessem tempo de surtir efeito. Concentrei-me na abordagem mental necessária para manter a consistência sob pressão. Observamos um bom progresso e ambos os pilotos, Edson e Gustavo, apresentaram melhorias", diz 'Tal' Stokes à reportagem.

A Cerimônia de Abertura dos Jogos vai ocorrer nesta sexta-feira (6), a partir das 16h (horário de Brasília), simultaneamente em Milão, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo. O bobsled vai competir no Cortina Sliding Center.

'Tal' Stokes enalteceu Edson Bindilatti, piloto e capitão do trenó brasileiro, e que está no 25º ano de carreira no bobsled. O jamaicano foi o primeiro piloto negro a atuar nos Jogos.

"Acredito que Edson Bindilatti, em sua sexta Olimpíada, terá um desempenho excelente. É quase certo que ele superará meu 14º lugar em Lillehammer, Noruega, em 1994, a melhor colocação de um piloto negro no bobled 4-man nas Olimpíadas. Ele tem potencial, se pudermos lhe proporcionar um ambiente estável, pode se sair muito bem".

Stokes conta sua história no livro "The Jamaican Bobsled Captain: Dudley 'Tal' Stokes and the untold story of struggle, suffering and redemption behind Cool Runnings" ["O capitão jamaicano de bobsled: Dudley 'Tal' Stokes e a história não contada de luta, sofrimento e redenção por trás de Cool Runnings", em tradução livre]. O livro é de autoria de Ben Stubenberg.

"Cool running" é o nome original do filme que, no Brasil, foi batizado de "Jamaica abaixo de Zero". A produção, do gênero de comédia, tem direção de Jon Turteltaub, foi lançada em 1993 e virou um clássico.

A equipe jamaicana que foi referência para o filme se tornou inspiração para gerações que vieram depois, e em diversos países tropicais.

Meus esforços e os de nossa equipe ao longo dos anos em que trabalhamos para nos tornarmos competitivos no bobsled inspiraram muitas nações ao redor do mundo. Como o primeiro piloto negro de destaque no esporte, inspirei gerações de pessoas negras a assumirem o volante.

Ele fez questão ainda de lembrar que o Brasil tem uma história esportiva que vai além do futebol, e se mostrou entusiasmado em ter tido a oportunidade de ajudar a equipe verde e amarela na preparação para Milão-Cortina.

O Brasil é uma nação com uma tradição esportiva excepcional, não apenas no futebol, mas em esportes tão diversos quanto a Fórmula 1, com o Senna, e o MMA. A história e a cultura esportiva do Brasil são reconhecidas mundialmente, e invejadas por muitos. A oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira é especial, e atuar em uma área na qual tenho alguma competência e posso contribuir, é muito gratificante.

'AJUDOU BASTANTE'

Edson Bindilatti salientou o auxílio de Stokes à seleção brasileira e apontou que o jamaicano "ajudou bastante", passando conhecimento que tem sobre pilotagem no bobsled.

"Para a gente, foi uma honra estar com o 'Tal' Stokes. Ele esteve conosco em Lake Placid e, depois, esteve conosco em Innsbruck, na Áustria. É uma inspiração, nos ajudou muito. Ele tem muita experiência com pilotagem e ajudou bastante o Gustavo nas pistas de Lake Placid e, principalmente, em Igis. Então, fora o conhecimento e o envolvimento que ele tem com a modalidade, pôde passar todo esse conhecimento pra gente. Fez com que a gente conseguisse fazer grandes resultados nessas últimas competições".