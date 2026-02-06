SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, é conhecida como a "capital nacional do surfe" por causa das ondas das suas praias e por receber a etapa do Brasil no Circuito Mundial. Mas, neste final de semana, um time de futebol do município pode ser algoz de Flamengo e Vasco ao mesmo tempo.

AMEAÇA AOS GIGANTES

O Sampaio Corrêa-RJ busca tornar a vida de Flamengo e Vasco no Carioca muito complicada. O Galo pode mandar os dois rivais direto para o quadrangular contra o rebaixamento no Estadual.

Para isso acontecer são necessárias duas etapas. Primeiro, o Sampaio precisa vencer o Flamengo, no Maracanã, na noite deste sábado (7). Dessa forma, o time sacramentaria a participação do Fla no quadrangular contra a queda e passaria o Vasco na sua chave sem depender de outros resultados.

A segunda etapa vem se a vitória acontecer. Um eventual triunfo do Sampaio Corrêa obriga o Vasco a vencer o Botafogo no domingo para não depender de nenhum outro resultado. Caso não saia vencedor, o Cruz-maltino também terminará a primeira fase entre os dois últimos da sua chave e jogará o quadrangular do rebaixamento.

O Sampaio Corrêa está envolvido diretamente no drama do quadrangular não só por causa dos dois grandes. O clube, nesta sexta-feira (6), está entre os dois piores do seu grupo e precisaria da vitória contra o Flamengo de qualquer forma para avançar de fase e fugir da queda.

O cenário atual do Sampaio é completamente diferente do vivido no ano passado. Em 2025, o time de Saquarema ficou na quinta colocação geral, garantiu vaga na Taça Rio e foi campeão após bater o rival Boavista, na semifinal, e o Madureira na decisão.

O clube é relativamente novo. O Sampaio foi fundado em 2006 por Lourival Gomes, ex-deputado federal e dono de uma tradicional rede de supermercados em Saquarema e adjacências. O estádio do Galo leva justamente o nome do seu fundador.

CLASSIFICAÇÃO DO CARIOCA

Grupo A

Fluminense - 12 pontos

Volta Redonda - 10 pontos

Bangu - 9 pontos

Vasco - 8 pontos

Sampaio Corrêa-RJ - 7 pontos

Portuguesa-RJ - 4 pontos

Grupo B

Botafogo - 9 pontos

Madureira - 7 pontos

Boavista - 7 pontos

Nova Iguaçu - 5 pontos

Flamengo - 4 pontos

Maricá - 3 pontos

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA

Sábado (7/2)

21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

21h - Bangu x Boavista

21h - Volta Redonda x Madureira

21h - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu

Domingo (8/2)

18h - Vasco x Botafogo

20h30 - Fluminense x Maricá