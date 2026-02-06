SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior deseja reforços para a sequência da temporada do Corinthians, mas, enquanto eles não chegam, o treinador tem recorrido a uma marca que sempre o acompanhou na carreira: o estilo "paizão" no trato com os jogadores, especialmente os mais jovens.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, nesta quinta-feira (5), pelo Campeonato Paulista, o placar foi construído inteiramente por atletas formados na base do Corinthians. Dieguinho, Gui Negão e Kayke marcaram os gols do Timão.

"Eu aprendi isso lá atrás e, desde a minha primeira equipe profissional, no Figueirense, sempre dediquei muito tempo a esses jovens valores. Acredito bastante nesse trabalho de formação e maturação", disse o técnico alvinegro.

CONSELHOS E COBRANÇAS

A imagem de "paizão" de Dorival vai além do perfil acolhedor, que facilita a relação cotidiana com o elenco. Ela também se reflete no nível de cobrança imposto no dia a dia.

Desde que chegou ao Corinthians, o treinador passou a dar atenção especial ao desempenho dos atletas mais jovens nos treinamentos. Segundo relatos ouvidos pela reportagem, Dorival costuma corrigir e exigir até mais dos novatos do que dos jogadores experientes.

Na avaliação do técnico, esse tipo de cobrança constante, com foco em atenção e repetição, é fundamental para o processo de lapidação dos atletas.

"É um compromisso que nós temos de fazer esse tipo de trabalho e oferecer as melhores condições possíveis, que são dadas pelo clube. Quem prepara sabe que não basta apenas lançar o jogador. Eu sinto diferença ao vê-los jogar", falou Dorival.

PAPEL DE LUCAS SILVESTRE

Além do treinador, Lucas Silvestre também exerce papel relevante no desenvolvimento dos jovens. Auxiliar técnico e filho de Dorival, ele atua como um elo importante na comunicação com o elenco.

O UOL apurou que Lucas costuma conversar com os atletas em um tom diferente do pai, que, em alguns momentos, adota uma postura mais enérgica. No cotidiano, ele é visto como uma espécie de irmão mais velho.

Por ter domínio amplo do trabalho da comissão técnica, Lucas acaba sendo o responsável por transmitir as ideias e conceitos aos jogadores, especialmente aos mais novos.

TEMPO AO TEMPO

Outro aspecto considerado fundamental no trabalho de Dorival com os jovens é a compreensão de que fases boas e ruins fazem parte do processo. Manter a confiança dos atletas em alta, independentemente do momento, é apontado como um dos segredos do sucesso do treinador nesse tipo de gestão.

"A grande maioria dos jogadores precisa de tempo para encontrar estabilidade. É um trabalho de observação a longo prazo, como estamos fazendo agora com o Bidon, que já soma quase 100 jogos", disse Dorival.

Um exemplo recente é o atacante Gui Negão. O jogador despontou no profissional no ano passado, com cinco gols e duas assistências nos dez primeiros jogos. Na sequência, porém, passou quatro meses sem marcar, encerrando o jejum justamente diante do Capivariano.

Tem que ter um treinador que confie em você, e o Dorival sempre conversou com a gente. Quando os gols saem rápido, isso mexe com a cabeça. Quando a bola não entra, você se cobra. Graças a Deus, nesta sexta-feira (6) tirei esse peso.Gui Negão, à TNT Sports na saída de campo

DESEJO POR REFORÇOS

Apesar da evolução dos jovens, Dorival não abre mão da chegada de reforços. O treinador trabalha com a expectativa de contar com pelo menos quatro novos jogadores até o fim da temporada.

A ideia da comissão técnica é incorporar atletas que cheguem para disputar posição com os mais novos, funcionando também como estímulo ao desenvolvimento dos jovens.

O planejamento prevê a contratação de mais um lateral, um volante, um meia e um atacante de lado, preferencialmente pelo lado esquerdo.

Dorival e sua comissão reconhecem o esforço da diretoria na busca por essas peças e entendem que, caso ao menos duas contratações sejam concretizadas, o nível do elenco já apresentará uma evolução significativa.