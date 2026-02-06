RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Wallace Yan tem vivido um carrossel de emoções neste início de ano. Depois de ter se despedido do Flamengo, viu sua ida para o Red Bull Bragantino travar, voltou a ser relacionado no empate por 1 a 1 com o Internacional, mas quando já imaginava que permaneceria no Rubro-Negro, foi comunicado de que as conversas entre os clubes foram retomadas.
OTIMISMO EM UM DESFECHO
Wallace Yan chegou a chorar e confirmar que estava de saída após a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Porém, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, retornou de férias e não deu aval para a finalização da venda por não concordar com a forma de pagamento proposta pelo clube paulista.
Flamengo e Red Bull Bragantino haviam chegado a um acordo pelo valor total: 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões). No entanto, o Red Bull propôs pagar 5 milhões de euros em 2026 e os demais 5 milhões de euros em 2027 por causa das limitações de investimento impostas pela holding que controla o grupo.
Com o entrave, Wallace Yan não foi liberado para realizar exames médicos em Bragança Paulista (SP) e foi reintegrado ao elenco rubro-negro. Após ficar fora da relação em cinco jogos consecutivos, ele esteve no banco de reservas no empate por 1 a 1 com o Internacional, na última quarta-feira, apesar de não ter entrado.
Após a partida no Maracanã, o UOL apurou que agora as diretorias voltaram a se entender e há um otimismo de que o negócio será concretizado e Wallace Yan será jogador do Red Bull Bragantino. Ao menos da parte do Flamengo, há um entendimento de que as barreiras foram superadas.
Wallace Yan, de 20 anos, estreou como profissional, no Flamengo, em 2024. Desde então, soma 37 partidas, oito gols e cinco assistências no time principal do rubro-negro.