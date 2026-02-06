SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A forma como a Fifa tem vendido os ingressos para a Copa do Mundo gerou um "climão" na seleção dos Estados Unidos, que será um dos anfitriões do Mundial deste ano.

JOGADORES X TÉCNICO

O modelo de preço dinâmico dos ingressos incomodou alguns jogadores da seleção dos Estados Unidos. Entre eles, os atacantes Florian Balogun e Timothy Weah (filho de George Weah) fizeram críticas ao formato de venda.

"Só estou um pouco decepcionado com o preço dos ingressos. Muitos fãs de verdade vão perder partidas. É muito caro. O futebol ainda deve ser apreciado por todos",, disse Timothy Weah, ao jornal francês Le Dauphiné Libéré.

"Não sabia muito sobre os preços dos ingressos. É difícil para eu julgar porque não estou comprando os ingressos. Mas quando estava crescendo, assisti à Copa do Mundo na TV, e isso tem um efeito mágico [...] a Copa do Mundo é sempre memorável para as pessoas por diferentes motivos. Claro que eu gostaria que fosse acessível", falou Florian Balogun, em coletiva de imprensa no Monaco.

As falas dos jogadores foram rebatidas por Maurício Pochettino, técnico deles na seleção dos Estados Unidos. Na visão do argentino, os atletas não devem opinar sobre essas questões e focar apenas dentro de campo.

"Meu trabalho, meu dever, é preparar a equipe, a seleção nacional dos Estados Unidos, da melhor maneira possível para que ela tenha um bom desempenho. Não somos políticos. Somos esportistas e só podemos falar sobre o nosso trabalho. Os jogadores devem se expressar em campo, jogando futebol, e não fora dele. Não é da alçada deles avaliar preços de ingressos", disse Pochettino.

O modelo de preço dinâmico dos ingressos foi adotado pela Fifa nesta edição da Copa. O valor das entradas varia de acordo com a demanda para as partidas e foi uma tentativa da entidade de se adaptar ao mercado local, gerar lucro e garantir a maior presença possível de público nos jogos. Até dezembro, ingressos para a final variavam de R$ 20 mil a R$ 46 mil.

Ao mesmo tempo, a Fifa criou uma categoria de ingressos mais barata. Todos os jogos ?incluindo a final ? têm comercialização de ingressos a US$ 60 (cerca de R$ 315), mas que é administrada por cada seleção classificada.

Os Estados Unidos estão no Grupo D da Copa do Mundo. A seleção estreia no dia 12 de junho, contra o Paraguai, e ainda terá Austrália (19/6) e um rival vindo da repescagem europeia pela frente. Turquia, Kosovo, Eslováquia e Romênia são os candidatos a pegar os americanos em 25 de junho.