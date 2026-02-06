SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem interesse em repatriar o meio-campista Danilo, nesta sexta-feira (6) no Botafogo, desde que ele foi vendido para o Nottingham Forest, em janeiro de 2023. Esse desejo ainda existe na direção alviverde, mas o entendimento na Academia de Futebol é de que o jogador é um sonho muito distante neste momento.

John Textor enviou uma carta à presidente Leila Pereira avisando que o atleta não será negociado, e o Alviverde não vai insistir na contratação.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que a diretoria palmeirense entende que os valores envolvidos em uma possível contratação de Danilo são muitos elevados. A equipe não faz esse tipo de movimento por jogadores que atuam no meio-campo.

Os últimos contratados para o setor como Andreas Pereira, Marlon Freitas, Evangelista e Emi Martínez não custaram mais do que 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual).

O Palmeiras teria que pagar um valor superior ao que desembolsou por Arias e Vitor Roque, que custaram 25 e 25,5 milhões de euros respectivamente. Ambos são jogadores do setor ofensivo, e no mercado da bola gols e assistências custam mais caro.

Além disso, há uma desconfiança no Palmeiras sobre os valores que o Botafogo pagou pela contratação de Danilo. O clube comunicou oficialmente que pagou 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) pelo jogador, mas a direção alviverde já ouviu de fontes que esse negócio custou 26 milhões de euros (R$ 161 milhões) ? o que dificultaria ainda mais um acordo.

A decisão de não insistir pelo atleta neste momento passa por dois motivos: a boa relação criada com o Botafogo após a transferência de Marlon Freitas, e a posição não ser uma prioridade no Alviverde (agora o foco é um zagueiro). A comissão técnica entende que tem boas opções no setor, ainda mais com o retorno de Lucas Evangelista de lesão.

nesta sexta-feira (6), a única forma do Palmeiras acertar com Danilo é se ele rescindir com o Botafogo. O jogador ficou perto de deixar o clube no início do ano por pendências trabalhistas. Ele tinha três meses de direito de imagem atrasados e não tinha recebido nenhuma das parcelas do FGTS. O Bota pagou parte da dívida e conseguiu segurar o atleta.

Textor até tentou negociar a venda do jogador com o Nottingham Forest por 19 milhões de euros, mas a Justiça do Rio suspendeu todas as vendas e negociações de ativos da SAF do clube.

O meio-campista de 24 anos é o principal destaque individual neste início do Brasileirão. Ele marcou quatro gols nas duas primeiras rodadas e é o artilheiro da competição.

Danilo foi fundamental em títulos importantes da história recente do Palmeiras. Em sua passagem pelo Alviverde, o meio-campista conquistou uma Recopa Sul-Americana, duas Copas Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.