(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo negocia um 'contrato de prioridade' com o Flamengo pela venda de Marcos Antônio como forma de afastar o atual assédio.

PRIORIDADE POR MARCOS ANTÔNIO

As tratativas estão em estágio avançado. A ideia é um documento que assegure ao rival carioca a chance de igualar a oferta de outro clube caso o Tricolor queira negociar o volante.

A contrapartida é simples: parar com o atual assédio do Rubro-Negro pelo volante.

O Tricolor aprecia, internamente, a manobra, já que não tem a menor vontade em negociar Marcos Antônio no futuro próximo. Dessa forma, a palavra de fontes à reportagem é que a cláusula de prioridade 'perde sua força'.

Como o UOL revelou, Marcos Antônio tem uma multa rescisória avaliada em R$ 600 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 622 milhões) para o mercado internacional.

Os altos valores fizeram o Flamengo, que havia sinalizado com uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões), recuar pelo negócio. Ainda assim, o time insistia.

Agora, porém, o São Paulo deu a palavra ao Flamengo que não liberará o atleta nesta janela e encerrou oficialmente qualquer tratativa.