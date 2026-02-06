SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite igualou seu pior início por clubes no século 21 e se vê cada vez mais pressionado no Cruzeiro.

CENÁRIO RUIM

Tite comandou o Cruzeiro em oito jogos até aqui e só venceu três. Os outros cinco terminaram em derrotas da equipe mineira. O aproveitamento do time com o treinador é de só 37,5%.

A marca negativa é igual à que Tite obteve no início de sua passagem pelo Atlético-MG, em 2005. Naquele ano, ele somou duas vitórias, três empates e três derrotas nos seus primeiros oito jogos pelo Galo. O levantamento levou em conta todos os times brasileiros que o técnico comandou no século.

O cenário atual é de muita pressão em cima de Tite. O treinador foi vaiado e xingado pela torcida do Cruzeiro durante a virada sofrida para o Coritiba, nesta quinta-feira (5), pela 2ª rodada do Brasileirão. O time mineiro é o lanterna da competição, ainda sem somar pontos.

Tite admitiu a culpa pelo desempenho ruim do time após o jogo. O treinador revelou que teve uma conversa com Pedro Lourenço, dono da SAF do clube mineiro.

"Eu acredito em responsabilidades no futebol. A responsabilidade é grande como do técnico, ela é a maior de todos. Então, a culpa maior é do técnico. O percentual, eu não sei quantificar, o quanto o futebol ele te proporciona, mas ela é do técnico. O Pedrinho conversou conosco. Na semana passada, o Junio conversou, o Spindel conversou. Dessa vez, foi o Pedrinho. Tem certas coisas que são de vestiário", disse Tite, em entrevista coletiva.

O início ruim frustra uma volta esperada ao futebol. Tite se afastou do esporte em abril do ano passado para tratar a saúde mental ?ele negociava com o Corinthians na época. O treinador anunciou que voltaria a treinar em novembro de 2025 e foi contratado pelo Cruzeiro no mês seguinte, logo após a saída de Leonardo Jardim.

Além de lanterna do Brasileiro, o Cruzeiro pode nem passar de fase no Campeonato Mineiro. A Raposa é a segunda colocada no seu grupo e vai para a última rodada precisando vencer o América-MG para tentar avançar de fase. No Estadual, os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado geral avançam ao mata-mata.

*

COMEÇO DE TITE EM TIMES BRASILEIROS NO SÉCULO

Cruzeiro (2026): 37,5% de aproveitamento

9 pontos

3 vitórias

5 derrotas

Flamengo (2023): 66,67% de aproveitamento

16 pontos

5 vitórias

1 empate

2 derrotas

Corinthians (2015): 83,33% de aproveitamento

20 pontos

6 vitórias

2 empates

Corinthians (2010): 75% de aproveitamento

18 pontos

5 vitórias

3 empates

Internacional (2008): 62,5% de aproveitamento

15 pontos

4 vitórias

3 empates

1 derrota

Palmeiras (2006): 50% de aproveitamento

12 pontos

4 vitórias

4 derrotas

Atlético-MG (2005): 37,5% de aproveitamento

9 pontos

2 vitórias

3 empates

3 derrotas

Corinthians (2004): 45,83% de aproveitamento

11 pontos

2 vitórias

5 empates

1 derrota

São Caetano (2003): 62,5% de aproveitamento

15 pontos

4 vitórias

3 empates

1 derrota

Grêmio (2001): 66,67% de aproveitamento

16 pontos

5 vitórias

1 empate

2 derrotas