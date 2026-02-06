SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Liga Profissional Saudita se manifestou nesta sexta-feira (6) após Cristiano Ronaldo se recusar a jogar pelo Al Nassr, na última segunda-feira, pelo campeonato nacional.

A entidade afirmou que "nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube". O comunicado foi enviado à imprensa internacional e publicado por veículos como o jornal espanhol Marca e a agência britânica BBC.

"Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube", diz trecho de comunicado da Liga Profissional Saudita.

A Liga destacou que "cada clube opera de forma independente". Ela apontou ainda que "o foco continua sendo o futebol, dentro de campo".

"Cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos de administração, seus próprios executivos e sua própria gestão de futebol. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura é aplicada igualmente em toda a liga", afirma o comunicado.

A manifestação acontece após Cristiano Ronaldo não entrar em campo contra o Al-Riyadh. O português, segundo o jornal A Bola, estaria insatisfeito com a falta de aporte pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

Cristiano Ronaldo acredita que o fundo saudita estaria priorizando outros clubes, como o Al-Hilal, que anunciou Karim Benzema e lidera os gastos do mercado da bola na Arábia Saudita.

O atacante, inclusive, deve manter a "greve" no jogo desta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), contra o Al Ittihad, pelo Saudita. A informação é da ESPN FC.

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos de administração, seus próprios executivos e sua própria gestão de futebol. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura é aplicada igualmente em toda a liga.

Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube.

As contratações recentes demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados.

A competitividade da liga fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está totalmente em aberto. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando conforme o planejado.

O foco continua sendo o futebol, dentro de campo, onde deve estar, e em manter uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores"