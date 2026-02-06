(UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Ramon negou outros clubes, além de abrir mão de valores a serem recebidos no Mirassol, para fechar com o São Paulo. E a razão, segundo ele, é simples: o São Paulo "é único".

"Eu prefiro não comentar (outras sondagens), eu prefiro focar somente única e exclusivamente aqui (...) Escolhi o São Paulo porque o São Paulo pra mim ele é único, é único. Então, quando eu tive essa oportunidade de poder vestir uma camisa de um clube dessa grandeza, eu fiquei muito feliz", disse o novo lateral do São Paulo.

O lateral-direito foi apresentado como novo reforço do Tricolor nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Lucas havia assinado um pré-contrato com o clube para abril ainda em dezembro, e as partes vinham desde então negociando uma saída antecipada do Mirassol.

O defensor abdicou de um montante a ser recebido do clube interiorano para 'destravar' a operação. O São Paulo, em contrapartida, arcará apenas com as luvas pelo negócio.

Contrato acertado entre clube e jogador vai até 2027, com uma cláusula de extensão baseada em metas até 2028. Ele vestirá a camisa 19.

*

O QUE MAIS LUCAS RAMON FALOU

Acerto com o São Paulo

"Estou muito feliz, vou trabalhar bastante para poder corresponder à altura e eu prefiro não comentar (outras sondagens), eu prefiro focar única e exclusivamente aqui, para poder ficar mais tranquilo e ficar mais seguro para trabalhar".

Por que negou outras propostas

"Eu escolhi o São Paulo porque o São Paulo pra mim ele é único, é único. Então quando eu tive essa oportunidade de poder vestir uma camisa de um clube dessa grandeza, eu fiquei muito feliz, a minha mãe e meu pai também ficaram muito felizes e fazia sentido pra mim, pra minha carreira, porque eu lutei tanto pra criar uma oportunidade e não tem como, né? É o São Paulo e me tocou muito o coração, eu falei: 'é lá que eu quero fazer história, participar de grandes conquistas".

Concorrência na lateral-direita

"Maik é um menino muito promissor, muito talentoso, é daqui da base, e tem também o Cédric, que jogou na Europa, tem muita qualidade. Eu venho com muita humildade, muita humildade, com muita disposição. Eu sei que o que me trouxe aqui foi muito trabalho, então é trabalhar bastante, de uma forma muito saudável e sem egoísmo, não ligar pelo meu espaço. Sendo fiel, leal e transparente ao meu trabalho, é trabalhar, me preparar bem para quando surgir a oportunidade, estar pronto".

Negociação com o Tricolor

"Sim, confesso para você que foi muito difícil, particularmente pra mim como atleta. Eu passei praticamente ali um mês, muito difícil. Eu e meu empresário tentamos de todas as formas. A gente teve que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Acho que não cabe falar, até por respeito ao meu empresário, mas sou muito grato a ele também, porque a gente abriu mão de muita coisa e graças a Deus a gente conseguiu chegar antes, porque estava sendo um pouco prejudicado, né? Iria me atrapalhar muito".

Conselho de Danielzinho

"Então a gente conversou bastante, eu e o Danielzinho. A partir do momento que a gente soube da notícia, a gente conversou. Ele sempre me falou: 'vem que é um clube muito bom, você vai ser muito bem recebido'. E não foi diferente. Eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos os funcionários, principalmente pelos atletas. O clube em si, ele tem uma estrutura que me faz pensar única e exclusivamente em desempenhar. Então eu estou muito feliz, vai me deixar na maior qualidade possível para poder tentar desempenhar".

"Eu e o Danielzinho, a gente já trabalhou muito tempo junto, né? Aqui é o nosso terceiro clube trabalhando juntos. E a gente tem uma identidade muito forte. A gente criou assim. A gente é muito leal ao trabalho. A gente sabe que precisa trabalhar muito e sendo leal ao trabalho do professor, que vai colher os frutos. Então é basicamente isso. A gente trabalha muito, independentemente de como vai terminar um jogo ou outro, porque sabe que o trabalho vai nos aproximar muito mais de uma vitória. A gente é muito leal a isso".

Características

"Eu me considero um lateral consistente, com uma boa leitura defensiva, com muita intensidade e apoio ofensivo. Busco sempre estar contribuindo e ajudando a minha equipe nos dois lados do campo".

Mudança do Mirassol para o São Paulo

"Acho incrível, né? O ano que eu vivi em 2025, poder estar fazendo parte de um momento que a gente pode ascender aqui no São Paulo, né? Eu acho que aqui eu vou ser muito feliz e vou conquistar alguma coisa muito grande. A gente sabe que o São Paulo é muito grande, então quanto maior o desafio, quanto maior o clube, maior é a glória. Então eu acredito muito que aqui eu se coloco um desafio à frente de todas as minhas escolhas e eu sinto no coração que deveria vir e que aqui teria alguma coisa muito grande pra me conquistar. Então, baseado nisso e com muito trabalho, eu tenho certeza e convicção que trabalhando forte e me preparando bem, eu vou contribuir e a gente vai conquistar coisas grandes esse ano".

Preparação

"Ano passado a gente teve o sistema, ele mudava muito, então varia, depende do jogo. Vai ter jogo que vai pedir mais ofensividade pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Vai ter jogo que vai pedir mais o lado defensivo, então vai variar bastante. Com relação a uma possível atuação pelo lado esquerdo, se ele entender, identificar que é possível, eu estou à disposição sim. Como eu falei, me preparar e durante o dia a dia ele vai olhando, vai entendendo como funciona comigo e se ele achar que é viável, ele toma essa atitude, e eu tenho que estar pronto".