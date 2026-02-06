SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite contou que Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, foi ao vestiário após a derrota para o Coritiba, nesta quinta-feira (5), pelo Brasileiro. O comandante falou também sobre as vaias no Mineirão.

"Nós conversamos, sim. O Pedrinho conversou conosco. [...] Tem certas coisas que são de vestiário. Vestiário é sagrado, e nós temos que saber absorver essas situações, pela grandeza do clube e pela necessidade de desempenho e resultados", disse o técnico do Cruzeiro.

O treinador assumiu que a "culpa maior" pelo atual momento do clube é sua. Tite igualou seu pior início por clubes no século 21, com apenas três vitórias em oito jogos.

Eu acredito em responsabilidades no futebol. A responsabilidade é grande como do técnico, ela é a maior de todos. Os atletas individualmente, ela é cultural e ela é verdadeira. Então, a culpa maior é do técnico. O percentual, eu não sei quantificar ,o quanto o futebol ele te proporciona, mas ela é do técnico.

Tite disse ainda que respeita as vaias dos torcedores: "Primeiro, eu respeito o torcedor. Eu tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão do sentimento, da busca do resultado dele ter e querer que o seu time vença, e eu tenho absolutamente nada a falar a esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda, essa manifestação toda do torcedor. Ele é o objetivo maior do clube".

O Cruzeiro é o lanterna do Brasileiro e ainda não pontuou. O time volta a campo no domingo, contra o América-MG, às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro.