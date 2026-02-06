SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus do piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, que está preso sob suspeita de espancar adolescente de 16 anos e deixá-lo em coma. A informação foi noticiada pela TV Globo e confirmada pela reportagem.

O pedido foi indeferido por conta de outra solicitação, feita ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que ainda foi não analisada, informou o STJ. O ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, foi o responsável pela decisão.

"O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o habeas corpus sob o entendimento de que, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ainda não finalizou a análise do habeas corpus impetrado naquele tribunal, seria incabível que o STJ julgasse o caso neste momento, salvo se houvesse a constatação de situação de flagrante ilegalidade do decreto de prisão preventiva - o que, segundo o presidente do STJ, não ficou demonstrado nos autos", afirmou o STJ, em nota enviada à reportagem.

ENTENDA O CASO

O piloto está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória da Papuda. Ele foi transferido na tarde da última segunda-feira.

Turra se envolveu no, dia 23 de janeiro, em uma briga com um adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. O jovem reagiu, e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros.

A vítima bateu a cabeça e foi hospitalizada com um traumatismo craniano. Ele está sedado, e não há perspectiva de alta. Turra gravou um vídeo pedindo perdão ao jovem após a hospitalização.

O piloto chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após pagamento de fiança. A Fórmula Delta, no dia seguinte, desligou Turra de seu quadro de pilotos.

Uma semana depois, ele foi preso novamente e permanece detido. A nova ordem de prisão veio do pedido do Judiciário e foi divulgada pelo delegado Pablo Aguiar, que cuida do caso.

No total, quatro ocorrências que teriam envolvimento de Turra estão sob investigação: a que envolveu o adolescente de 16 anos; uma briga em Águas Claras; a agressão de um homem de 49 anos durante uma briga de trânsito; e o relato de uma jovem menor de idade que ele a teria forçado a ingerir bebida alcoólica.