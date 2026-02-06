(UOL/FOLHAPRESS) - O australiano Callum Robson conquistou, o título da penúltima etapa da temporada do Challenger Series, disputada em Pipeline, no Havaí. Em um dia de ondas grandes, séries pesadas e alto nível técnico, Robson superou uma final duríssima e levantou seu segundo troféu na divisão de acesso à elite mundial.

Já os dois brasileiros que entraram no mar no Finals Day acabaram se despedindo da competição ainda no Round de 32 masculino, encerrando a participação verde-amarela na chave dos homens antes das quartas de final.

O QUE ACONTECEU

Robson venceu uma final que contou ainda com Morgan Cibilic, Griffin Colapinto e Eli Hanneman. Com uma combinação de 14,00 pontos, o australiano levou a melhor sobre Cibilic (13,37), Colapinto (12,17) e Hanneman (3,07).

A vitória coloca Robson na 11ª posição do ranking do Challenger Series, muito próximo da zona de classificação para o Circuito Mundial, que será definida na última etapa da temporada, em Newcastle, na Austrália.

É meio louco, para ser honesto. Eu não consigo acreditar que ganhei essa competição. Desde o início da semana, acreditar que você pode vencer um evento desses é algo insano Callum Robson

Outro destaque do dia foi o havaiano Eli Hanneman. Com um quarto lugar, o surfista de Maui garantiu matematicamente sua reclassificação para o Circuito Mundial de 2026, após ter sido eleito o estreante do ano da elite em 2024.

BRASILEIROS ELIMINADOS

Lucas Silveira foi o primeiro brasileiro a competir no dia. Em uma bateria bastante forte, acabou eliminado na segunda colocação da disputa vencida pelo havaiano Jackson Bunch.

Silveira somou 8,83 pontos, enquanto Bunch avançou com 14,77. Kauli Vaast e Cole Houshmand também superaram o brasileiro.

Já Lucas Vicente caiu na terceira bateria do Round de 32. Ele somou 8,66 pontos, mas ficou atrás do francês Jorgann Couzinet (10,00) e do norte-americano Ryan Huckabee (9,80), dando adeus à etapa.

Com isso, nenhum brasileiro avançou às oitavas de final masculinas em Pipeline.