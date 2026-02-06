SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rob Edwards confirmou, nesta sexta-feira (6), que Jhon Arias deixará o Wolverhampton. O meia-atacante irá para o Palmeiras e já assinou um pré-contrato com o clube paulista.

"Já existe um acordo entre os clubes, então espero que a transferência [de John Arias] aconteça nos próximos dias", disse o técnico.

O comandante não lamentou as recentes saídas do clube inglês. Além de Arias, o time está próximo de finalizar a transferência de Emmanuel Agbadou para o Besiktas.

"Estávamos cientes disso [potenciais saídas] e de que poderia ser o caso. Mantivemos o controle da situação e ninguém sairia sem a nossa aprovação se não achássemos que era o melhor para o futuro do clube."

O colombiano assinará com o Palmeiras até dezembro de 2029, informou Danilo Lavieri, colunista do UOL. O Alviverde pagará 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) pelo jogador.

O clube paulista aguarda a assinatura do contrato para anunciar o jogador de 28 anos. Será o segundo reforço alviverde na temporada, que já trouxe Marlon Freitas.