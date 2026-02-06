RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 tiveram Cerimônias de Abertura ?no plural? e contou com apresentações de estrelas da música internacional, como Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Houve um evento principal, no estádio San Siro, em Milão, mas com desfiles das delegações dos países também em Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo.

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, foi uma das escolhidas para levar a bandeira do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ao todo, oito pessoas levarão a bandeira olímpica no estádio San Siro, sendo quatro delas atletas.

E O BRASIL?

O Brasil tem delegação recorde, com 14 atletas. O Time Brasil teve Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino mundial, e Nicole Silveira, do skeleton, como porta-bandeiras. Lucas desfilou em Milão, enquanto Nicole foi a representante em Cortina ? foi acompanhada pela equipe de bobsled.

TUDO PRONTO!O #TimeBrasil desfila já, já nas diversas bases ao redor da Itália!É a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno #MilanoCortina2026!#InvernoTimeBrasil pic.twitter.com/V05z8ubS77

'TINTA' NO PALCO

Tema central foi "harmonia". Em Milão, a apresentação começou com uma espécie de museu ao vivo, com dançarinos. A atriz italiana Matilda De Angelis participou de um ato inicial e, pouco depois, entraram bonecos representando Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini, três grandes nomes da ópera italiana e que se tornaram o fio condutor da apresentação.

Com uma alegoria de tintas caindo sobre o palco, personagens representaram a Roma Antiga, a culinária, a moda, a literatura e o Carnaval de Veneza, quesitos italianos famosos ao redor do mundo.

Mariah Carey foi a primeira apresentação musical do evento, e cantou "Volare - Nel blu dipinto di blu", canção clássica do país sede e "Nothing is impossible".

VALENTINO ROSSI NO BONDE?

Um dos atos da abertura foi um encontro entre Sergio Mattarella, presidente da Itália, e de Valentino Rossi, que representou o piloto de um bonde.

O italiano Rossi é um dos grandes pilotos da história do motoGP. Ele foi campeão mundial da categoria em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, e teve ainda mais quatro vices em 2000, 2006, 2014 e 2015.

LAURA PAUSINI CANTA O HINO

O hino italiano foi interpretado por Laura Pausini, um dos grandes nomes da música italiana. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards. Foi premiada em 2006 com Best Latin Pop Album pelo álbum "Escucha".