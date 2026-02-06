Em busca de vaga na chave principal do WTA de Doha, Bia volta à quadra às 5h (horário de Brasília) deste sábado (7) contra a russa Anastasia Zakharova (107ª no ranking), que bateu a austríaca Julia Grabher (78ª).
Quinteto brasileiro estreia às 21h na Copa Davis
De olho na fase final da Copa Davis, principal competição internacional entre nações, a equipe brasileira inicia os os qualifiers (fase classificatória) contra o anfitrião Canadá, às 21h desta sexta (6), na cidade de Vancouver. A Amarelinha entrará em quadra sem o número 34 do mundo, o carioca João Fonseca, e também sem a dupla de Marcelo Melo com Fernando Romboli, que encerram a parceria no mês passado. Do lado canadense os desfalques serão Felix Auger-Aliassime (8º no ranking) e Denis Shapovalov (25º).
Brasil sueña con un éxito en CanadáCopa Davis (@CopaDavis) February 6, 2026
Joao Reis tendrá el honor de debutar en la Copa Davis a los 25 años y abrirá la serie en Vancouver frente a Liam Draxl en el Doug Mitchel Thunderbird Arena
¡Que sea una gran serie! #CopaDavis | @cbtenis
O quinteto brasileiro, comandado pelo técnico Jaime Oncins, é formado por João Lucas Reis, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz. Nesta sexta (6) ocorrerão dois jogos de simples e no sábado (7), a partir das 16h, haverá partida de duplas e também de simples. Se ao final dos quatros jogos houver empate, será realizado um embate de simples para definir o vencedor.
A fase classificatória (qualifiers) abrange duas fases eliminatórias. Quem levar a melhor no duelo Brasil x Canadá terá pela frente o vencedor do confronto entre França e Eslováquia. Outros 22 países disputam concomitantemente os qualifiers nos seguintes duelos: Chile x Sérvia; Alemanha x Peru; Croácia x Dinamarca; Equador x Austrália; Noruega x Grã-Bretanha; Bulgária x Bélgica; Japão x Áustria; Índia x Países Baixos; República da Coreia x Argentina; Hungria x Estados Unidos; e República Tcheca x Suécia.
Brasileiros e canadenses já se enfrentaram seis vezes em Copa América: foram quatro vitórias da Amarelinha contra duas dos adversários. Os melhores desempenhos do Brasil na Copa Davis ocorreram em 1992 e 2000, quando o país se despediu nas semifinais.
Confrontos
SEXTA-FEIRA (6) - a partir de 21h:
João Lucas Reis x Liam Draxl
Gustavo Heide x Gabriel Diallo
SÁBADO (7) - a partir de 18h:
Luz/Matos x Draxl/Harper
João Lucas Reis x Gabriel Diallo
Gustavo Heide x Liam Draxl
