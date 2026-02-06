RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Thairo Arruda deixou o cargo de CEO da SAF do Botafogo após divergências com John Textor.

O executivo teve embates recentes com o dono da sociedade anônima. Houve discordância nas condições apresentadas pelo norte-americano para quitar o transfer ban do Alvinegro.

Thairo esteve à frente do cargo desde que Textor assumiu a SAF do Botafogo. O executivo era considerado seu braço direito e quem "tocava o barco" no dia a dia, principalmente quando o mandatário não estava no Brasil.

Apesar das rusgas, Thairo reservou um espaço de seu texto de despedida para agradecer Textor por tê-lo nomeado CEO. A publicação foi postada em seu Instagram.

VEJA A MENSAGEM DE DESPEDIDA DE THAIRO ARRUDA

""Os jogadores vão e vêm..."

nesta sexta-feira (06) chegou a minha vez de me despedir da estrela mais brilhante do céu, o clube que marcou a minha vida para sempre.

Foram quatro anos intensos, vividos no limite da emoção. Saímos de um começo extremamente difícil, sem estrutura básica para os atletas (chuveiros sem água quente, gelo na caixa d'água, marmita pros atletas? etc), atravessamos retomadas, colapsos, noites sem dormir, decisões duras? Vivemos o melhor ano da história em 2024 e enfrentamos, com coragem, o dramático desafio societário de 2025. Cada fase deixou marcas profundas.

Mas se aprendi algo aqui, é que a Fênix é alvinegra. Cai, sente o golpe, mas sempre se levanta ? mais forte. E vai se levantar de novo.

Entreguei a esse clube o melhor de mim. De corpo, alma e coração. Ao longo do caminho, encontrei pessoas que viraram família. Gente que ama esse escudo de forma rara e que continuará lutando todos os dias pelo nosso Fogão.

Levo comigo histórias, aprendizados, cicatrizes e um orgulho imenso. Um dia, talvez eu coloque tudo isso no papel, para contar o que foi viver esse capítulo por dentro.

O projeto segue. O clube é maior do que qualquer pessoa. E a torcida é a alma que move tudo isso. Vocês são a força que empurra, sustenta e faz o clube sobreviver nos momentos mais difíceis.

Por isso, deixo um último pedido, do fundo do coração: continuem. Apoiando e acreditando. Empurrando esse time de guerreiros dentro e fora de campo.

A John Textor: a minha gratidão pelo convite a fazer parte desse projeto

Obrigado, obrigado, obrigado, Botafogo."