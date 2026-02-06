SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo quitou a dívida que tinha com o Atlanta United e deixou, na noite desta sexta-feira (06), a lista de times que fazem parte do transfer ban da Fifa. O clube carioca estava impedido de inscrever atletas desde o fim do ano passado.

A Fifa retirou o nome do Botafogo da lista de proibições de registro. O nome do alvinegro constava no sistema desde o dia 30 de dezembro por uma dívida de US$ 21 milhões (R$ 109 milhões) com o time dos EUA.

Com isso, o clube está liberado para inscrever novos jogadores. Com isso, as negociações do momento, incluindo a do zagueiro Marco di Cesare, do Racing, devem acelerar nos próximos dias.

Na semana passada, John Textor, dono da SAF do Botafogo, falou que usaria o próprio dinheiro para encerrar a punição. "Eu disse ao clube associativo que vou fazer um investimento pessoal no valor que precisamos para pagar o Atlanta United para remover o transfer ban. Acredito que teremos tudo resolvido com o clube associativo, porque preciso da aprovação deles. Estou muito confortável. Eu vou bancar pessoalmente o pagamento ao Atlanta United", explicou o norte-americano à BotafogoTV.

Há apenas cinco clubes brasileiros na atual lista da Fifa: Colorado-PR, Ipatinga-MG, Miramar-PB, no masculino, e Avaí-Kindermann e Real Brasília, no feminino.