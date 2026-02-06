SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dieguinho viveu uma noite especial nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Aos 18 anos, o atacante marcou o primeiro gol como profissional do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O jovem abriu o placar logo no início do segundo tempo e deu tranquilidade para que o time alvinegro construísse o resultado com protagonismo das categorias de base. Além de Dieguinho, os atacantes Gui Negão e Kayke também balançaram as redes.

O primeiro gol veio acompanhado de uma atuação madura. Além de finalizar com precisão, Dieguinho foi responsável pela assistência no segundo gol do Corinthians, marcado por Gui Negão.

A sintonia entre os dois não é recente. Eles atuam juntos desde os nove anos, ainda no futsal, e percorreram lado a lado todas as categorias de formação do clube.

A gente joga junto há muito tempo e se entende bem. Comemorei muito no meu gol e no dele, porque sabemos que é resultado de um trabalho de muitos anos.Dieguinho

APRENDIZADO COM OS MAIS EXPERIENTES

No dia a dia do CT, Dieguinho destacou a importância do convívio com jogadores mais experientes no processo de amadurecimento. Entre eles, citou o atacante Memphis Depay como uma referência constante.

Ele é o chefe. Tem muita bagagem e sempre tenta orientar a gente.Dieguinho, ainda zona mista

NOITE PARA GUARDAR NA MEMÓRIA

Cria do Terrão, o jovem deixou o campo com a sensação de dever cumprido. O primeiro gol como profissional, aliado ao protagonismo coletivo da base, reforçou o status de promessa no elenco corintiano.

nesta sexta-feira (06) a noite foi linda, ainda mais com as crias da base fazendo gols.Dieguinho

Apesar da celebração, o discurso foi de equilíbrio. Dieguinho ressaltou a importância da vitória, mas já projetou o próximo compromisso, o clássico contra o Palmeiras.

A festa foi bonita, mas a gente precisa manter o pé no chão. Clássico a gente tem que ganhar, ainda mais contra o Palmeiras.Dieguinho, na zona mista

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes estão na zona de classificação e buscam confirmar a vaga na próxima fase da competição.