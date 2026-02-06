SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, na noite desta sexta-feira (06), a tabela-base da Série B do Brasileirão de 2026. O torneio está marcado para começar em março.
A Série B terá início no dia 20 de março. A última rodada está programada para o dia 14 de novembro.
Não haverá pausa durante a Copa do Mundo ? na Série A, por outro lado, o Brasileirão será paralisado durante o Mundial.
O primeiro clássico da 2ª divisão ocorrerá na 3ª rodada. Vila Nova e Atlético-GO se enfrentarão em Goiânia entre os dias 3 e 5 de abril.
Neste ano, a CBF divulgou uma mudança no sistema de acesso. Agora, os dois primeiros colocados garantem vaga automática na elite nacional, enquanto os times que ficarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão playoffs para ver quem são os outros dois que sobem.
1ª Rodada (dias 20, 21 ou 22/03)
Botafogo-SP x Fortaleza
Novorizontino x Londrina
Athletic x Ponte Preta
Operário-PR x Atlético-GO
Ceará x São Bernardo
Goiás x América-MG
Avaí x Juventude
Náutico x Criciúma
Cuiabá x Sport
Vila Nova x CRB
2ª Rodada (dias 31/03 ou 01/04)
Ponte Preta x Ceará
São Bernardo x Operário-PR
América-MG x Botafogo-SP
Londrina x Goiás
Fortaleza x Cuiabá
Atlético-GO x Náutico
Criciúma x Athletic
Sport x Vila Nova
CRB x Avaí
Juventude x Novorizontino
3ª Rodada (dias 03, 04 ou 05/04)
Botafogo-SP x São Bernardo
Novorizontino x CRB
Athletic x América-MG
Londrina x Sport
Fortaleza x Juventude
Goiás x Criciúma
Avaí x Operário-PR
Náutico x Ponte Preta
Cuiabá x Ceará
Vila Nova x Atlético-GO
4ª Rodada (dias 10, 11 ou 12/04)
Ponte Preta x Vila Nova
São Bernardo x Fortaleza
América-MG x Novorizontino
Operário-PR x Cuiabá
Ceará x Náutico
Atlético-GO x Londrina
Criciúma x Botafogo-SP
Sport x Avaí
CRB x Athletic
Juventude x Goiás
5ª Rodada (dias 17, 18 ou 19/04)
Botafogo-SP x Atlético-GO
Novorizontino x Athletic
América-MG x Sport
Londrina x Ceará
Fortaleza x Criciúma
Goiás x Cuiabá
Avaí x Ponte Preta
Náutico x São Bernardo
CRB x Juventude
Vila Nova x Operário-PR
6ª Rodada (dias 24, 25 ou 26/04)
Ponte Preta x América-MG
São Bernardo x Goiás
Athletic x Náutico
Operário-PR x Fortaleza
Ceará x Vila Nova
Atlético-GO x Avaí
Criciúma x CRB
Sport x Novorizontino
Cuiabá x Botafogo-SP
Juventude x Londrina
7ª Rodada (dias 01, 02 ou 03/05)
Botafogo-SP x Náutico
São Bernardo x Ponte Preta
América-MG x CRB
Operário-PR x Londrina
Fortaleza x Goiás
Atlético-GO x Juventude
Avaí x Novorizontino
Sport x Ceará
Cuiabá x Criciúma
Vila Nova x Athletic
8ª Rodada (dias 08, 09 ou 10/05)
Ponte Preta x Sport
Novorizontino x Botafogo-SP
Athletic x Cuiabá
Londrina x São Bernardo
Ceará x Atlético-GO
Goiás x Vila Nova
Avaí x Fortaleza
Náutico x América-MG
CRB x Operário-PR
Juventude x Criciúma
9ª Rodada (dias 15, 16 ou 17/05)
Ponte Preta x Londrina
São Bernardo x América-MG
Athletic x Juventude
Operário-PR x Náutico
Ceará x Fortaleza
Goiás x Botafogo-SP
Criciúma x Atlético-GO
Sport x CRB
Cuiabá x Novorizontino
Vila Nova x Avaí
10ª Rodada (dias 22, 23 ou 24/05)
Botafogo-SP x Athletic
Novorizontino x Ceará
América-MG x Vila Nova
Operário-PR x Criciúma
Fortaleza x Londrina
Atlético-GO x São Bernardo
Avaí x Goiás
Náutico x Cuiabá
CRB x Ponte Preta
Juventude x Sport
11ª Rodada (dias 29, 30 ou 31/05)
Ponte Preta x Botafogo-SP
São Bernardo x Novorizontino
Athletic x Fortaleza
Londrina x Vila Nova
Ceará x Operário-PR
Atlético-GO x Goiás
Avaí x Criciúma
Sport x Náutico
Cuiabá x CRB
Juventude x América-MG
12ª Rodada (dias 09 ou 10/06)
Ponte Preta x Cuiabá
Sport x Athletic
América-MG x Atlético-GO
Operário-PR x Juventude
Ceará x Avaí
Goiás x Novorizontino
Criciúma x Londrina
Náutico x Fortaleza
CRB x São Bernardo
Vila Nova x Botafogo-SP
13ª Rodada (dias 12, 13 ou 14/06)
Botafogo-SP x Operário-PR
São Bernardo x Sport
Athletic x Goiás
Londrina x Avaí
Fortaleza x América-MG
Atlético-GO x CRB
Criciúma x Ceará
Novorizontino x Náutico
Cuiabá x Vila Nova
Juventude x Ponte Preta
14ª Rodada (dias 19, 20 ou 21/06)
Ponte Preta x Novorizontino
São Bernardo x Juventude
América-MG x Criciúma
Londrina x Athletic
Ceará x Botafogo-SP
Goiás x Operário-PR
Avaí x Cuiabá
Sport x Atlético-GO
CRB x Fortaleza
Vila Nova x Náutico
15ª Rodada (dias 26, 27 ou 28/06)
Botafogo-SP x CRB
Novorizontino x Vila Nova
Athletic x Avaí
Operário-PR x América-MG
Fortaleza x Sport
Atlético-GO x Ponte Preta
Criciúma x São Bernardo
Náutico x Goiás
Cuiabá x Londrina
Juventude x Ceará
16ª Rodada (dias 03, 04 ou 05/07)
Botafogo-SP x Avaí
Novorizontino x Atlético-GO
Athletic x Operário-PR
Londrina x CRB
Fortaleza x Ponte Preta
Goiás x Ceará
Criciúma x Sport
Náutico x Juventude
Cuiabá x América-MG
Vila Nova x São Bernardo
17ª Rodada (dias 10, 11 ou 12/07)
Ponte Preta x Criciúma
São Bernardo x Cuiabá
América-MG x Londrina
Operário-PR x Novorizontino
Ceará x Athletic
Atlético-GO x Fortaleza
Avaí x Náutico
Sport x Botafogo-SP
CRB x Goiás
Juventude x Vila Nova
18ª Rodada (dias 17, 18 ou 19/07)
Ponte Preta x Goiás
São Bernardo x Avaí
América-MG x Ceará
Londrina x Botafogo-SP
Fortaleza x Novorizontino
Atlético-GO x Athletic
Criciúma x Vila Nova
Sport x Operário-PR
CRB x Náutico
Juventude x Cuiabá
19ª Rodada (dias 24, 25 ou 26/07)
Botafogo-SP x Juventude
Novorizontino x Criciúma
Athletic x São Bernardo
Operário-PR x Ponte Preta
Ceará x CRB
Goiás x Sport
Avaí x América-MG
Náutico x Londrina
Cuiabá x Atlético-GO
Vila Nova x Fortaleza
20ª Rodada (dias 21 ou 22/07)
Ponte Preta x Athletic
São Bernardo x Ceará
América-MG x Goiás
Londrina x Novorizontino
Fortaleza x Botafogo-SP
Atlético-GO x Operário-PR
Criciúma x Náutico
Sport x Cuiabá
CRB x Vila Nova
Juventude x Avaí
21ª Rodada (dias 07, 08 ou 09/08)
Botafogo-SP x América-MG
Novorizontino x Juventude
Athletic x Criciúma
Operário-PR x São Bernardo
Ceará x Ponte Preta
Goiás x Londrina
Avaí x CRB
Náutico x Atlético-GO
Cuiabá x Fortaleza
Vila Nova x Sport
22ª Rodada (dias 14, 15 ou 16/08)
Ponte Preta x Náutico
São Bernardo x Botafogo-SP
América-MG x Athletic
Operário-PR x Avaí
Ceará x Cuiabá
Atlético-GO x Vila Nova
Criciúma x Goiás
Sport x Londrina
CRB x Novorizontino
Juventude x Fortaleza
23ª Rodada (dias 18 ou 19/08)
Botafogo-SP x Criciúma
Novorizontino x América-MG
Athletic x CRB
Londrina x Atlético-GO
Fortaleza x São Bernardo
Goiás x Juventude
Avaí x Sport
Náutico x Ceará
Cuiabá x Operário-PR
Vila Nova x Ponte Preta
24ª Rodada (dias 21, 22 ou 23/08)
Ponte Preta x Avaí
São Bernardo x Náutico
Athletic x Novorizontino
Operário-PR x Vila Nova
Ceará x Londrina
Atlético-GO x Botafogo-SP
Criciúma x Fortaleza
Sport x América-MG
Cuiabá x Goiás
Juventude x CRB
25ª Rodada (dias 28, 29 ou 30/08)
Botafogo-SP x Cuiabá
Novorizontino x Sport
América-MG x Ponte Preta
Londrina x Juventude
Fortaleza x Operário-PR
Goiás x São Bernardo
Avaí x Atlético-GO
Náutico x Athletic
CRB x Criciúma
Vila Nova x Ceará
26ª Rodada (dias 04, 05 ou 06/09)
Ponte Preta x São Bernardo
Novorizontino x Avaí
Athletic x Vila Nova
Londrina x Operário-PR
Ceará x Sport
Goiás x Fortaleza
Criciúma x Cuiabá
Náutico x Botafogo-SP
CRB x América-MG
Juventude x Atlético-GO
27ª Rodada (dias 08 ou 09/09)
Botafogo-SP x Novorizontino
São Bernardo x Londrina
América-MG x Náutico
Operário-PR x CRB
Fortaleza x Avaí
Atlético-GO x Ceará
Criciúma x Juventude
Sport x Ponte Preta
Cuiabá x Athletic
Vila Nova x Goiás
28ª Rodada (dias 11, 12 ou 13/09)
Botafogo-SP x Goiás
Novorizontino x Cuiabá
América-MG x São Bernardo
Londrina x Ponte Preta
Fortaleza x Ceará
Atlético-GO x Criciúma
Avaí x Vila Nova
Náutico x Operário-PR
CRB x Sport
Juventude x Athletic
29ª Rodada (dias 18, 19 ou 20/09)
Ponte Preta x CRB
São Bernardo x Atlético-GO
Athletic x Botafogo-SP
Londrina x Fortaleza
Ceará x Novorizontino
Goiás x Avaí
Criciúma x Operário-PR
Sport x Juventude
Cuiabá x Náutico
Vila Nova x América-MG
30ª Rodada (dias 25, 26 ou 27/09)
Botafogo-SP x Ponte Preta
Novorizontino x São Bernardo
América-MG x Juventude
Operário-PR x Ceará
Fortaleza x Athletic
Goiás x Atlético-GO
Criciúma x Avaí
Náutico x Sport
CRB x Cuiabá
Vila Nova x Londrina
31ª Rodada (dias 02, 03 ou 04/10)
Botafogo-SP x Vila Nova
São Bernardo x CRB
Athletic x Sport
Londrina x Criciúma
Fortaleza x Náutico
Atlético-GO x América-MG
Avaí x Ceará
Novorizontino x Goiás
Cuiabá x Ponte Preta
Juventude x Operário-PR
32ª Rodada (dias 06 ou 07/10)
Ponte Preta x Juventude
Sport x São Bernardo
América-MG x Fortaleza
Operário-PR x Botafogo-SP
Ceará x Criciúma
Goiás x Athletic
Avaí x Londrina
Náutico x Novorizontino
CRB x Atlético-GO
Vila Nova x Cuiabá
33ª Rodada (dias 09, 10 ou 11/10)
Botafogo-SP x Ceará
Novorizontino x Ponte Preta
Athletic x Londrina
Operário-PR x Goiás
Fortaleza x CRB
Atlético-GO x Sport
Criciúma x América-MG
Náutico x Vila Nova
Cuiabá x Avaí
Juventude x São Bernardo
34ª Rodada (dias 16, 17 ou 18/10)
Ponte Preta x Atlético-GO
São Bernardo x Criciúma
América-MG x Operário-PR
Londrina x Cuiabá
Ceará x Juventude
Goiás x Náutico
Avaí x Athletic
Sport x Fortaleza
CRB x Botafogo-SP
Vila Nova x Novorizontino
35ª Rodada (dias 23, 24 ou 25/10)
Ponte Preta x Fortaleza
São Bernardo x Vila Nova
América-MG x Cuiabá
Operário-PR x Athletic
Ceará x Goiás
Atlético-GO x Novorizontino
Avaí x Botafogo-SP
Sport x Criciúma
CRB x Londrina
Juventude x Náutico
36ª Rodada (dias 30, 31/10 ou 01/11)
Botafogo-SP x Sport
Novorizontino x Operário-PR
Athletic x Ceará
Londrina x América-MG
Fortaleza x Atlético-GO
Goiás x CRB
Criciúma x Ponte Preta
Náutico x Avaí
Cuiabá x São Bernardo
Vila Nova x Juventude
37ª Rodada (dias 06, 07 ou 08/11)
Botafogo-SP x Londrina
Novorizontino x Fortaleza
Athletic x Atlético-GO
Operário-PR x Sport
Ceará x América-MG
Goiás x Ponte Preta
Avaí x São Bernardo
Náutico x CRB
Cuiabá x Juventude
Vila Nova x Criciúma
38ª Rodada (dia 14/11)
Ponte Preta x Operário-PR
São Bernardo x Athletic
América-MG x Avaí
Londrina x Náutico
Fortaleza x Vila Nova
Atlético-GO x Cuiabá
Criciúma x Novorizontino
Sport x Goiás
CRB x Ceará
Juventude x Botafogo-SP