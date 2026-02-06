SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, na noite desta sexta-feira (06), a tabela-base da Série B do Brasileirão de 2026. O torneio está marcado para começar em março.

A Série B terá início no dia 20 de março. A última rodada está programada para o dia 14 de novembro.

Não haverá pausa durante a Copa do Mundo ? na Série A, por outro lado, o Brasileirão será paralisado durante o Mundial.

O primeiro clássico da 2ª divisão ocorrerá na 3ª rodada. Vila Nova e Atlético-GO se enfrentarão em Goiânia entre os dias 3 e 5 de abril.

Neste ano, a CBF divulgou uma mudança no sistema de acesso. Agora, os dois primeiros colocados garantem vaga automática na elite nacional, enquanto os times que ficarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão playoffs para ver quem são os outros dois que sobem.

1ª Rodada (dias 20, 21 ou 22/03)

Botafogo-SP x Fortaleza

Novorizontino x Londrina

Athletic x Ponte Preta

Operário-PR x Atlético-GO

Ceará x São Bernardo

Goiás x América-MG

Avaí x Juventude

Náutico x Criciúma

Cuiabá x Sport

Vila Nova x CRB

2ª Rodada (dias 31/03 ou 01/04)

Ponte Preta x Ceará

São Bernardo x Operário-PR

América-MG x Botafogo-SP

Londrina x Goiás

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Náutico

Criciúma x Athletic

Sport x Vila Nova

CRB x Avaí

Juventude x Novorizontino

3ª Rodada (dias 03, 04 ou 05/04)

Botafogo-SP x São Bernardo

Novorizontino x CRB

Athletic x América-MG

Londrina x Sport

Fortaleza x Juventude

Goiás x Criciúma

Avaí x Operário-PR

Náutico x Ponte Preta

Cuiabá x Ceará

Vila Nova x Atlético-GO

4ª Rodada (dias 10, 11 ou 12/04)

Ponte Preta x Vila Nova

São Bernardo x Fortaleza

América-MG x Novorizontino

Operário-PR x Cuiabá

Ceará x Náutico

Atlético-GO x Londrina

Criciúma x Botafogo-SP

Sport x Avaí

CRB x Athletic

Juventude x Goiás

5ª Rodada (dias 17, 18 ou 19/04)

Botafogo-SP x Atlético-GO

Novorizontino x Athletic

América-MG x Sport

Londrina x Ceará

Fortaleza x Criciúma

Goiás x Cuiabá

Avaí x Ponte Preta

Náutico x São Bernardo

CRB x Juventude

Vila Nova x Operário-PR

6ª Rodada (dias 24, 25 ou 26/04)

Ponte Preta x América-MG

São Bernardo x Goiás

Athletic x Náutico

Operário-PR x Fortaleza

Ceará x Vila Nova

Atlético-GO x Avaí

Criciúma x CRB

Sport x Novorizontino

Cuiabá x Botafogo-SP

Juventude x Londrina

7ª Rodada (dias 01, 02 ou 03/05)

Botafogo-SP x Náutico

São Bernardo x Ponte Preta

América-MG x CRB

Operário-PR x Londrina

Fortaleza x Goiás

Atlético-GO x Juventude

Avaí x Novorizontino

Sport x Ceará

Cuiabá x Criciúma

Vila Nova x Athletic

8ª Rodada (dias 08, 09 ou 10/05)

Ponte Preta x Sport

Novorizontino x Botafogo-SP

Athletic x Cuiabá

Londrina x São Bernardo

Ceará x Atlético-GO

Goiás x Vila Nova

Avaí x Fortaleza

Náutico x América-MG

CRB x Operário-PR

Juventude x Criciúma

9ª Rodada (dias 15, 16 ou 17/05)

Ponte Preta x Londrina

São Bernardo x América-MG

Athletic x Juventude

Operário-PR x Náutico

Ceará x Fortaleza

Goiás x Botafogo-SP

Criciúma x Atlético-GO

Sport x CRB

Cuiabá x Novorizontino

Vila Nova x Avaí

10ª Rodada (dias 22, 23 ou 24/05)

Botafogo-SP x Athletic

Novorizontino x Ceará

América-MG x Vila Nova

Operário-PR x Criciúma

Fortaleza x Londrina

Atlético-GO x São Bernardo

Avaí x Goiás

Náutico x Cuiabá

CRB x Ponte Preta

Juventude x Sport

11ª Rodada (dias 29, 30 ou 31/05)

Ponte Preta x Botafogo-SP

São Bernardo x Novorizontino

Athletic x Fortaleza

Londrina x Vila Nova

Ceará x Operário-PR

Atlético-GO x Goiás

Avaí x Criciúma

Sport x Náutico

Cuiabá x CRB

Juventude x América-MG

12ª Rodada (dias 09 ou 10/06)

Ponte Preta x Cuiabá

Sport x Athletic

América-MG x Atlético-GO

Operário-PR x Juventude

Ceará x Avaí

Goiás x Novorizontino

Criciúma x Londrina

Náutico x Fortaleza

CRB x São Bernardo

Vila Nova x Botafogo-SP

13ª Rodada (dias 12, 13 ou 14/06)

Botafogo-SP x Operário-PR

São Bernardo x Sport

Athletic x Goiás

Londrina x Avaí

Fortaleza x América-MG

Atlético-GO x CRB

Criciúma x Ceará

Novorizontino x Náutico

Cuiabá x Vila Nova

Juventude x Ponte Preta

14ª Rodada (dias 19, 20 ou 21/06)

Ponte Preta x Novorizontino

São Bernardo x Juventude

América-MG x Criciúma

Londrina x Athletic

Ceará x Botafogo-SP

Goiás x Operário-PR

Avaí x Cuiabá

Sport x Atlético-GO

CRB x Fortaleza

Vila Nova x Náutico

15ª Rodada (dias 26, 27 ou 28/06)

Botafogo-SP x CRB

Novorizontino x Vila Nova

Athletic x Avaí

Operário-PR x América-MG

Fortaleza x Sport

Atlético-GO x Ponte Preta

Criciúma x São Bernardo

Náutico x Goiás

Cuiabá x Londrina

Juventude x Ceará

16ª Rodada (dias 03, 04 ou 05/07)

Botafogo-SP x Avaí

Novorizontino x Atlético-GO

Athletic x Operário-PR

Londrina x CRB

Fortaleza x Ponte Preta

Goiás x Ceará

Criciúma x Sport

Náutico x Juventude

Cuiabá x América-MG

Vila Nova x São Bernardo

17ª Rodada (dias 10, 11 ou 12/07)

Ponte Preta x Criciúma

São Bernardo x Cuiabá

América-MG x Londrina

Operário-PR x Novorizontino

Ceará x Athletic

Atlético-GO x Fortaleza

Avaí x Náutico

Sport x Botafogo-SP

CRB x Goiás

Juventude x Vila Nova

18ª Rodada (dias 17, 18 ou 19/07)

Ponte Preta x Goiás

São Bernardo x Avaí

América-MG x Ceará

Londrina x Botafogo-SP

Fortaleza x Novorizontino

Atlético-GO x Athletic

Criciúma x Vila Nova

Sport x Operário-PR

CRB x Náutico

Juventude x Cuiabá

19ª Rodada (dias 24, 25 ou 26/07)

Botafogo-SP x Juventude

Novorizontino x Criciúma

Athletic x São Bernardo

Operário-PR x Ponte Preta

Ceará x CRB

Goiás x Sport

Avaí x América-MG

Náutico x Londrina

Cuiabá x Atlético-GO

Vila Nova x Fortaleza

20ª Rodada (dias 21 ou 22/07)

Ponte Preta x Athletic

São Bernardo x Ceará

América-MG x Goiás

Londrina x Novorizontino

Fortaleza x Botafogo-SP

Atlético-GO x Operário-PR

Criciúma x Náutico

Sport x Cuiabá

CRB x Vila Nova

Juventude x Avaí

21ª Rodada (dias 07, 08 ou 09/08)

Botafogo-SP x América-MG

Novorizontino x Juventude

Athletic x Criciúma

Operário-PR x São Bernardo

Ceará x Ponte Preta

Goiás x Londrina

Avaí x CRB

Náutico x Atlético-GO

Cuiabá x Fortaleza

Vila Nova x Sport

22ª Rodada (dias 14, 15 ou 16/08)

Ponte Preta x Náutico

São Bernardo x Botafogo-SP

América-MG x Athletic

Operário-PR x Avaí

Ceará x Cuiabá

Atlético-GO x Vila Nova

Criciúma x Goiás

Sport x Londrina

CRB x Novorizontino

Juventude x Fortaleza

23ª Rodada (dias 18 ou 19/08)

Botafogo-SP x Criciúma

Novorizontino x América-MG

Athletic x CRB

Londrina x Atlético-GO

Fortaleza x São Bernardo

Goiás x Juventude

Avaí x Sport

Náutico x Ceará

Cuiabá x Operário-PR

Vila Nova x Ponte Preta

24ª Rodada (dias 21, 22 ou 23/08)

Ponte Preta x Avaí

São Bernardo x Náutico

Athletic x Novorizontino

Operário-PR x Vila Nova

Ceará x Londrina

Atlético-GO x Botafogo-SP

Criciúma x Fortaleza

Sport x América-MG

Cuiabá x Goiás

Juventude x CRB

25ª Rodada (dias 28, 29 ou 30/08)

Botafogo-SP x Cuiabá

Novorizontino x Sport

América-MG x Ponte Preta

Londrina x Juventude

Fortaleza x Operário-PR

Goiás x São Bernardo

Avaí x Atlético-GO

Náutico x Athletic

CRB x Criciúma

Vila Nova x Ceará

26ª Rodada (dias 04, 05 ou 06/09)

Ponte Preta x São Bernardo

Novorizontino x Avaí

Athletic x Vila Nova

Londrina x Operário-PR

Ceará x Sport

Goiás x Fortaleza

Criciúma x Cuiabá

Náutico x Botafogo-SP

CRB x América-MG

Juventude x Atlético-GO

27ª Rodada (dias 08 ou 09/09)

Botafogo-SP x Novorizontino

São Bernardo x Londrina

América-MG x Náutico

Operário-PR x CRB

Fortaleza x Avaí

Atlético-GO x Ceará

Criciúma x Juventude

Sport x Ponte Preta

Cuiabá x Athletic

Vila Nova x Goiás

28ª Rodada (dias 11, 12 ou 13/09)

Botafogo-SP x Goiás

Novorizontino x Cuiabá

América-MG x São Bernardo

Londrina x Ponte Preta

Fortaleza x Ceará

Atlético-GO x Criciúma

Avaí x Vila Nova

Náutico x Operário-PR

CRB x Sport

Juventude x Athletic

29ª Rodada (dias 18, 19 ou 20/09)

Ponte Preta x CRB

São Bernardo x Atlético-GO

Athletic x Botafogo-SP

Londrina x Fortaleza

Ceará x Novorizontino

Goiás x Avaí

Criciúma x Operário-PR

Sport x Juventude

Cuiabá x Náutico

Vila Nova x América-MG

30ª Rodada (dias 25, 26 ou 27/09)

Botafogo-SP x Ponte Preta

Novorizontino x São Bernardo

América-MG x Juventude

Operário-PR x Ceará

Fortaleza x Athletic

Goiás x Atlético-GO

Criciúma x Avaí

Náutico x Sport

CRB x Cuiabá

Vila Nova x Londrina

31ª Rodada (dias 02, 03 ou 04/10)

Botafogo-SP x Vila Nova

São Bernardo x CRB

Athletic x Sport

Londrina x Criciúma

Fortaleza x Náutico

Atlético-GO x América-MG

Avaí x Ceará

Novorizontino x Goiás

Cuiabá x Ponte Preta

Juventude x Operário-PR

32ª Rodada (dias 06 ou 07/10)

Ponte Preta x Juventude

Sport x São Bernardo

América-MG x Fortaleza

Operário-PR x Botafogo-SP

Ceará x Criciúma

Goiás x Athletic

Avaí x Londrina

Náutico x Novorizontino

CRB x Atlético-GO

Vila Nova x Cuiabá

33ª Rodada (dias 09, 10 ou 11/10)

Botafogo-SP x Ceará

Novorizontino x Ponte Preta

Athletic x Londrina

Operário-PR x Goiás

Fortaleza x CRB

Atlético-GO x Sport

Criciúma x América-MG

Náutico x Vila Nova

Cuiabá x Avaí

Juventude x São Bernardo

34ª Rodada (dias 16, 17 ou 18/10)

Ponte Preta x Atlético-GO

São Bernardo x Criciúma

América-MG x Operário-PR

Londrina x Cuiabá

Ceará x Juventude

Goiás x Náutico

Avaí x Athletic

Sport x Fortaleza

CRB x Botafogo-SP

Vila Nova x Novorizontino

35ª Rodada (dias 23, 24 ou 25/10)

Ponte Preta x Fortaleza

São Bernardo x Vila Nova

América-MG x Cuiabá

Operário-PR x Athletic

Ceará x Goiás

Atlético-GO x Novorizontino

Avaí x Botafogo-SP

Sport x Criciúma

CRB x Londrina

Juventude x Náutico

36ª Rodada (dias 30, 31/10 ou 01/11)

Botafogo-SP x Sport

Novorizontino x Operário-PR

Athletic x Ceará

Londrina x América-MG

Fortaleza x Atlético-GO

Goiás x CRB

Criciúma x Ponte Preta

Náutico x Avaí

Cuiabá x São Bernardo

Vila Nova x Juventude

37ª Rodada (dias 06, 07 ou 08/11)

Botafogo-SP x Londrina

Novorizontino x Fortaleza

Athletic x Atlético-GO

Operário-PR x Sport

Ceará x América-MG

Goiás x Ponte Preta

Avaí x São Bernardo

Náutico x CRB

Cuiabá x Juventude

Vila Nova x Criciúma

38ª Rodada (dia 14/11)

Ponte Preta x Operário-PR

São Bernardo x Athletic

América-MG x Avaí

Londrina x Náutico

Fortaleza x Vila Nova

Atlético-GO x Cuiabá

Criciúma x Novorizontino

Sport x Goiás

CRB x Ceará

Juventude x Botafogo-SP