SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O final de semana reserva dois Dérbis para Corinthians e Palmeiras: um valendo taça da Supercopa do Brasil feminina e um na briga pela parte de cima da tabela do Paulistão masculino.

DÉRBI EM DOSE DUPLA

O primeiro Dérbi ocorre neste sábado (7) e vale título no feminino. Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras tem o mando do jogo contra o Corinthians, vencedor do Brasileirão da categoria, na Arena Barueri. A bola rola às 16h (de Brasília), e a partida terá transmissão feita pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

O jogo marca a abertura oficial da temporada no futebol feminino brasileiro. O Palmeiras faz seu primeiro jogo no ano, e o Corinthians volta a campo após passar pelo Gotham na semifinal do Mundial de Clubes e perder a final para o Arsenal.

As Brabas buscam o quarto título para o Corinthians na Supercopa. O Timão participou de todas as edições até aqui ?foi campeão em 2022, 2023 e 2024 e ficou com o vice em 2025, quando perdeu para o São Paulo. O Palmeiras sonha com um troféu inédito.

O Dérbi pelo Paulista masculino será disputado no domingo. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Palmeiras, às 20h30 (de Brasília), em jogo válido pela 7ª e penúltima rodada da primeira fase do Estadual. A transmissão será feita pela Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube).

A dupla briga diretamente na parte de cima da tabela. Com 12 pontos, o Palmeiras é o vice-líder da competição, mas o Corinthians vem logo atrás, com 11, na quarta colocação. Uma vitória para qualquer dos lados deve confirmar a vaga no mata-mata.

Os rivais vão para o confronto embalados. O Corinthians vem do título da Supercopa Rei sobre o Flamengo e ainda venceu o Capivariano por 3 a 0, com os reservas, no meio de semana. O Palmeiras usou os titulares e goleou o Vitória por 5 a 1, no meio de semana, pelo Brasileiro.