MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Norueguês e brasileiro, residente na Áustria. Família em São Paulo, namorada no Rio de Janeiro, mãe na Nova Zelândia. Desde criança, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, 25, é ciente de que a questão da identidade para quem vive entre dois ou mais países é um tema que pode ser confuso emocionalmente. Como atleta, ele diz tirar vantagens hoje dessa multiplicidade.

"Na Noruega, eu sempre fui diferente. Era uma criança brasileira, sotaque diferente, com os lábios maiores do que todo mundo. No Brasil, eu sou gringo. O que entendi muito rápido é que você não está em casa em nenhum lugar", disse à reportagem na manhã deste sábado (7), em Milão, horas após ser o protagonista ?com as cores da bandeira brasileira? do desfile de atletas do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"Achei isso muito difícil na minha infância e precisei viver muitos anos até entender que essa diferença entre culturas me trouxe muito crescimento. Hoje eu sinto gratidão, porque eu nunca iria ser o atleta que sou se não fosse por essa história meio complicada", afirmou, em seu português com leve sotaque e alguns errinhos ?seu inglês é impecável.

Lucas disse ter se encontrado conforme passou a viajar mais como esquiador. "Preciso seguir a neve para poder praticar o esporte. E aí você encontra novas pessoas, novas culturas, países com naturezas totalmente diferentes. Eu passei a me sentir em casa, porque encontrei outras pessoas que estavam nessa mesma jornada."

Como atleta, ele diz que essa capacidade de adaptação é um diferencial. "No esporte essa é uma qualidade importante. Eu não posso controlar a neve, a qualidade da neve, se tem sol, se está escuro, se está chovendo. Eu preciso aceitar tudo, me ajustar e ser campeão do mesmo jeito", conta ele, que diz fazer terapia e meditação.

O interesse sobre Lucas não é crescente só no Brasil nas últimas semanas. A mídia internacional também está de olho, com jornalistas de diferentes países presentes no encontro desta manhã, realizado na Casa Brasil, espaço que o COB (Comitê Olímpico do Brasil) montou em Milão. No dia anterior, o jornal New York Times havia apontado Lucas como atleta do Sul Global (países emergentes) para ficar de olho nas próximas semanas.

Lucas tem 20 medalhas em etapas do esqui alpino da Copa do Mundo, sendo 8 pelo Brasil, país que representa desde 2024, depois de ter deixado de competir pela Noruega.

Frequentemente ele diz que a troca de confederações foi uma decisão que o deixou mais livre para seguir os próprios objetivos e valores, em vez "dos sonhos dos outros ?da mídia, da indústria, da equipe".

Mas a escolha não deixa de ter momentos negativos, como uma certa solidão em dias difíceis. "Eu estava numa equipe com mais dez atletas do nível de Copa de Mundo. Quando você tem dias ruins, perdendo, a equipe tem outros atletas que entendem a sua situação. Isso foi uma coisa muita linda que tive nessa parte da minha carreira." Sem falar que, numa fase mais complicada, é possível diminuir a presença no grupo, "se esconder atrás de outros atletas", afirmou. "Isso não existe na minha realidade."

Para escapar dos holofotes e das altas expectativas pela primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno, Lucas vai passar os próximos dias na Áustria, em treinos. Sua primeira disputa nos Jogos será no dia 14, em Bormio, uma pista que ele diz conhecer bem, mas que terá características diferentes do que está acostumado a encontrar em Copas do Mundo.

"Não é uma pista muito conhecida para os atletas que competem nas categorias técnicas [como são chamadas as modalidades que ele disputa, slalom e slalom gigante], porque é principalmente uma pista para downhill e super-G", disse. "É uma pista um pouco mais fácil do que nas de Copas do Mundo, mas que fica mais difícil esquiar rápido."

*

ACOMPANHE LUCAS BRAATHEN NOS JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO

Slalom gigante - 14.fev (sábado)

Descidas 1 e 2: 6h e 9h30 (Globo, SporTV 2 e Cazé TV)

Slalom - 16.fev (segunda)

Descidas 1 e 2: 6h e 9h30 (Globo, SporTV 2 e Cazé TV)