SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jhon Arias chega ao Palmeiras com status de titular absoluto após custar 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) e ser o jogador experiente e vencedor que a diretoria buscava no mercado da bola.

A contratação do colombiano de 28 anos vai impactar a vida de outros atletas do elenco.

ONDE ARIAS VAI JOGAR?

Arias tem como posição principal a ponta direita, mas também pode atuar como meia ofensivo (mais centralizado) e como ponta esquerda. Seu pé direito é o predominante.

A comissão técnica do Palmeiras ainda vê o colombiano atuando na linha de atacantes, como Maurício foi escalado em algumas rodadas neste início de temporada por causa do incômodo no joelho direito de Vitor Roque. É um jogador que pode jogar em todas as posições do sistema ofensivo.

Na Inglaterra, Arias não conseguiu repetir os bons momentos de Fluminense: 26 jogos, 2 gols e 1 assistência. Mas seu time, o Wolves, também não ajudou: são 28 jogos na temporada, 4 vitórias, 5 empates e 19 derrotas (virtualmente rebaixado na lanterna da Premier League com apenas 8 pontos em 24 rodadas).

O mapa de calor de Arias no Campeonato Inglês mostra que ele tinha pouca participação no último terço do campo e tinha que marcar mais ?o Wolves só venceu um jogo no Inglês.

No entanto, o mapa de calor de Arias no Brasileiro do ano passado, o seu último pelo Flu, mostra que ele é um jogador que explora muito o lado direito do ataque.

QUEM CORRE RISCO DE PERDER A TITULARIDADE NO PALMEIRAS?

Allan é o titular da ponta direita, a posição favorita de Arias. O garoto de 21 anos assumiu protagonismo na equipe após a virada histórica contra a LDU, na semifinal da Copa Libertadores do ano passado, e está no radar de gigantes europeus ?o Alviverde recusou uma proposta do Napoli que superou os 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) pelo jogador nesta janela.

Sosa começou o ano como titular na esquerda, mas perdeu a vaga para Maurício. O meia é um dos destaques deste início de ano com dois gols e uma assistência. A posição não tem um titular absoluto e pode ser uma opção para Abel não tirar Allan da equipe.

Flaco López e Vitor Roque são os outros nomes que compõem o sistema ofensivo, mas Arias só deve jogar ali em situações muito específicas.