SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As últimas duas rodadas do Paulista prometem emoções diversas para a maioria dos clubes. Muitos deles olham para as duas pontas da tabela ao mesmo tempo e se veem entre a briga por uma vaga no mata-mata e a luta contra a queda.

NOVO FORMATO DEIXA TUDO EMBOLADO

Somente um time já está classificado para o mata-mata. O Novorizontino tem 13 pontos, é o líder e não tem mais risco de terminar a primeira fase fora das oito primeiras posições devido aos confrontos diretos entre os times que vêm abaixo.

Outros 14 dos 16 times participantes têm possibilidades matemáticas de classificação para o mata-mata. São eles: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Guarani, Portuguesa, Mirassol, São Bernardo, Botafogo-SP, Primavera, São Paulo, Capivariano, Noroeste, Santos e Velo Clube.

Somente a Ponte Preta, lanterna do torneio, já se conforma apenas com a briga contra a queda. O Velo Clube, que também está na zona de rebaixamento, ainda pode arrancar e passar ao mata-mata.

A parte de baixo da tabela é observada por 11 clubes. Ponte Preta, Velo Clube, Santos, Noroeste, Capivariano, São Paulo, Primavera, Botafogo-SP, São Bernardo, Mirassol e Portuguesa ainda têm chances matemáticas de queda.

Entre os grandes, São Paulo e Santos têm patinado. O Tricolor é o 11°, e o Peixe é o 14° ? primeiro time fora do Z2 do Paulistão. Se o campeonato acabasse neste sábado (7), ambos não cairiam, mas estariam fora do mata-mata.

Corinthians e Palmeiras têm classificação encaminhada para a segunda fase. O Verdão é o vice-líder, e o Timão aparece na quarta colocação.

Muito dessa tabela embolada se deve ao novo regulamento. Com a redução das datas para Estaduais, a Federação Paulista de Futebol adotou o mesmo formato de disputa da Champions League no Paulistão durante a primeira fase. Nela, as equipes fazem oito jogos, enfrentando todos os rivais dos seus potes e alguns dos outros.

Os oito primeiros colocados vão para o mata-mata. As quartas de final são definidas com base na posição dos times: o 1° enfrenta o 8°, o 2° pega o 7° e assim por diante, com mando sempre na casa da equipe que teve melhor classificação. Somente a final conta com jogos de ida e volta. Os dois últimos da tabela geral são rebaixados.

*

CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTA

1 - Novorizontino - 13 pontos

2 - Palmeiras - 12 pontos

3 - Bragantino - 12 pontos

4 - Corinthians - 11 pontos

5 - Guarani - 11 pontos

6 - Portuguesa - 9 pontos

7 - Mirassol - 8 pontos

8 - São Bernardo - 8 pontos

9 - Botafogo-SP - 8 pontos

10 - Primavera - 7 pontos

11 - São Paulo - 7 pontos

12 - Capivariano - 7 pontos

13 - Noroeste - 7 pontos

14 - Santos - 6 pontos

15 - Velo Clube - 4 pontos

16 - Ponte Preta - 1 ponto

RODADAS FINAIS DO PAULISTA

7ª rodada

7/2 - Portuguesa x Ponte Preta

7/2 - Guarani x Botafogo-SP

7/2 - Novorizontino x São Bernardo

7/2 - São Paulo x Primavera

8/2 - Noroeste x Santos

8/2 - Capivariano x Mirassol

8/2 - Velo Clube x Red Bull Bragantino

8/2 - Corinthians x Palmeiras

8ª rodada

15/2 - São Bernardo x Corinthians

15/2 - Santos x Velo Clube

15/2 - Ponte Preta x São Paulo

15/2 - Palmeiras x Guarani

15/2 - Botafogo-SP x Capivariano

15/2 - Primavera x Noroeste

15/2 - Mirassol x Portuguesa

15/2 - Red Bull Bragantino x Novorizontino