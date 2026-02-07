SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As últimas duas rodadas do Paulista prometem emoções diversas para a maioria dos clubes. Muitos deles olham para as duas pontas da tabela ao mesmo tempo e se veem entre a briga por uma vaga no mata-mata e a luta contra a queda.
NOVO FORMATO DEIXA TUDO EMBOLADO
Somente um time já está classificado para o mata-mata. O Novorizontino tem 13 pontos, é o líder e não tem mais risco de terminar a primeira fase fora das oito primeiras posições devido aos confrontos diretos entre os times que vêm abaixo.
Outros 14 dos 16 times participantes têm possibilidades matemáticas de classificação para o mata-mata. São eles: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Guarani, Portuguesa, Mirassol, São Bernardo, Botafogo-SP, Primavera, São Paulo, Capivariano, Noroeste, Santos e Velo Clube.
Somente a Ponte Preta, lanterna do torneio, já se conforma apenas com a briga contra a queda. O Velo Clube, que também está na zona de rebaixamento, ainda pode arrancar e passar ao mata-mata.
A parte de baixo da tabela é observada por 11 clubes. Ponte Preta, Velo Clube, Santos, Noroeste, Capivariano, São Paulo, Primavera, Botafogo-SP, São Bernardo, Mirassol e Portuguesa ainda têm chances matemáticas de queda.
Entre os grandes, São Paulo e Santos têm patinado. O Tricolor é o 11°, e o Peixe é o 14° ? primeiro time fora do Z2 do Paulistão. Se o campeonato acabasse neste sábado (7), ambos não cairiam, mas estariam fora do mata-mata.
Corinthians e Palmeiras têm classificação encaminhada para a segunda fase. O Verdão é o vice-líder, e o Timão aparece na quarta colocação.
Muito dessa tabela embolada se deve ao novo regulamento. Com a redução das datas para Estaduais, a Federação Paulista de Futebol adotou o mesmo formato de disputa da Champions League no Paulistão durante a primeira fase. Nela, as equipes fazem oito jogos, enfrentando todos os rivais dos seus potes e alguns dos outros.
Os oito primeiros colocados vão para o mata-mata. As quartas de final são definidas com base na posição dos times: o 1° enfrenta o 8°, o 2° pega o 7° e assim por diante, com mando sempre na casa da equipe que teve melhor classificação. Somente a final conta com jogos de ida e volta. Os dois últimos da tabela geral são rebaixados.
CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTA
1 - Novorizontino - 13 pontos
2 - Palmeiras - 12 pontos
3 - Bragantino - 12 pontos
4 - Corinthians - 11 pontos
5 - Guarani - 11 pontos
6 - Portuguesa - 9 pontos
7 - Mirassol - 8 pontos
8 - São Bernardo - 8 pontos
9 - Botafogo-SP - 8 pontos
10 - Primavera - 7 pontos
11 - São Paulo - 7 pontos
12 - Capivariano - 7 pontos
13 - Noroeste - 7 pontos
14 - Santos - 6 pontos
15 - Velo Clube - 4 pontos
16 - Ponte Preta - 1 ponto
RODADAS FINAIS DO PAULISTA
7ª rodada
7/2 - Portuguesa x Ponte Preta
7/2 - Guarani x Botafogo-SP
7/2 - Novorizontino x São Bernardo
7/2 - São Paulo x Primavera
8/2 - Noroeste x Santos
8/2 - Capivariano x Mirassol
8/2 - Velo Clube x Red Bull Bragantino
8/2 - Corinthians x Palmeiras
8ª rodada
15/2 - São Bernardo x Corinthians
15/2 - Santos x Velo Clube
15/2 - Ponte Preta x São Paulo
15/2 - Palmeiras x Guarani
15/2 - Botafogo-SP x Capivariano
15/2 - Primavera x Noroeste
15/2 - Mirassol x Portuguesa
15/2 - Red Bull Bragantino x Novorizontino