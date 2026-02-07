(UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta sexta-feira (6) como novo jogador do São Paulo, Lucas Ramon recusou uma proposta do Corinthians antes de se acertar no Morumbis.

'NÃO' AO RIVAL

A reportagem apurou que o lateral-direito, que ficaria sem contrato em abril, recebeu uma oferta do Alvinegro para assinar de graça.

O Corinthians, que não conseguiu finalizar a contratação de Alisson por falta de R$ 1 milhão em caixa, tem tomado uma estratégia similar à do Tricolor nesta janela de transferências: jogadores livres no mercado ou a custo baixo.

Diretor de futebol do clube, Rui Costa afirmou que Ramon "teve proposta de outro clube aqui da cidade", na coletiva de apresentação desta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Outro atleta que optou estar no São Paulo. O Lucas teve proposta de outro clube aqui da cidade e preferiu estar conosco. E isso revela muito do perfil do nosso elenco.Rui Costa, executivo de futebol

Lucas Ramon assinou contrato de dois anos no Morumbis. O acordo, porém, tem uma cláusula de extensão automática até 2028 em caso do cumprimento de algumas metas.

As partes já haviam, em dezembro, acertado um pré-contrato a partir de abril, mas ainda negociavam a liberação antecipada junto ao Mirassol. O jogador abriu mão de valores para 'destravar' o negócio.

O defensor é o quarto reforço do São Paulo para esta temporada, que já teve as chegadas de Matheus Dória, Carlos Coronel e Danielzinho ?todos a custo zero.