(UOL/FOLHAPRESS) - O Pipe Challenger terminou com festa havaiana no feminino. Em condições desafiadoras em Pipeline, Gabriela Bryan confirmou o favoritismo, venceu a etapa e ficou com o título no Havaí, enquanto as brasileiras acabaram eliminadas ao longo do evento e agora fazem as contas para a decisão do ranking na última etapa da temporada, em Newcastle, na Austrália.

O QUE ACONTECEU

Entre as brasileiras, Laura Raupp foi quem chegou mais longe. A surfista caiu nas quartas de final, mas ainda assim saiu de Pipeline com saldo positivo. Com os pontos somados no Havaí, Laura ganhou uma posição no ranking do Challenger Series e agora aparece em oitavo lugar na classificação geral.

Apenas as sete primeiras se classificam para a elite mundial, mas a brasileira segue muito próxima da sexta e da sétima colocadas, levando a disputa totalmente em aberto para a etapa decisiva na Austrália.

Já Sophia Medina viveu um cenário bem mais delicado. Eliminada ainda no Round de 32, em uma bateria dura em Pipeline, a surfista acabou despencando quatro posições no ranking e neste sábado (7) ocupa o 19º lugar.

Para seguir sonhando com uma vaga na elite, Sophia precisará vencer a etapa de Newcastle e ainda torcer por uma combinação bastante específica de resultados das adversárias diretas.

Luana Silva, já integrante da elite, também representou o Brasil no Havaí, mas se despediu na estreia, sem impacto direto relevante na disputa pelas vagas para o Circuito Mundial.

HAVAIANA BRILHA

O título feminino ficou com Gabriela Bryan, que brilhou diante de sua torcida e conquistou sua primeira vitória em uma etapa do Challenger Series justamente em Pipeline.

A havaiana, integrante da elite, superou Erin Brooks, Molly Picklum, atual campeã mundial, e Anat Lelior em uma final de alto nível, reafirmando seu status como um dos grandes nomes da nova geração do surfe mundial.

Com o fim da etapa no Havaí, o foco agora se volta totalmente para Newcastle, última parada do Challenger Series 2025/2026, que definirá as classificadas para a elite mundial da próxima temporada - a competição acontece entre 9 e 15 de março.