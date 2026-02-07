SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma negociação do Northampton, time que disputa a 3ª divisão da Inglaterra, acabou fracassada por um motivo, no mínimo, inusitado.

Um jogador simplesmente se esqueceu de assinar documentos contratuais antes do fim da janela de transferências. O prazo expirou na última segunda-feira.

O caso foi revelado pelo técnico Kevin Nolan, que não revelou o nome do atleta. Além dele, um outro possível reforço não foi anunciado diante de uma recusa de um time da primeira divisão.

Ficamos devastados. Uma negociação não ocorreu diante de decisão de um clube da Premier League, que não quis liberar o jogador. Nosso outro alvo se esqueceu de preencher o documento digital que enviamos. Não conseguimos estender o prazo, que era até às 19h. Vocês podem imaginar o quão frustrante foi toda a situação Kevin Nolan

Apesar dos contratempos, o Northampton conseguiu fechar com os meio-campistas Kyle McAdam e Ben Hammond. A equipe luta contra o rebaixamento na terceira divisão.