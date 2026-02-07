(UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United aproveitou uma expulsão cedo, venceu o Tottenham por 2 a 0 no Old Trafford, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês e chegou à quarta vitória consecutiva. Mbeumo e Bruno Fernandes marcaram os gols do United no jogo.

O Manchester United chega a 44 pontos e é o 4º colocado do Campeonato Inglês. Já o Tottenham estaciona na 14ª colocação, com 29 pontos.

O QUE ACONTECEU

O duelo marcou a 100ª partida de Casemiro no Campeonato Inglês. O volante brasileiro está de saída do Manchester United ao final da temporada, quando se encerra seu contrato com o clube.

Casemiro foi um dos destaques do jogo e participou do principal lance do primeiro tempo: dividiu lance e recebeu uma entrada forte de Cristian Romero, que acabou expulso aos 30 minutos do primeiro tempo.

O United pressionou e abriu o placar pouco após a expulsão, aos 38 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Mbeumo recebeu e bateu rasteiro fraquinho, Vicario não alcançou e a bola entrou lenta para o primeiro gol do time da casa.

Matheus Cunha foi outro brasileiro do United a fazer um bom jogo. O meia teve uma grande chance em bela finalização de longe, que assustou o goleiro do Tottenham.

Pelo lado do Tottenham, o lateral Souza, de 18 anos, ex-Santos, fez a sua estreia no futebol inglês, entrando na vaga do lesionado Udogie. O jovem foi negociado pelo Peixe por 15 milhões de euros - R$ 94 milhões.

O segundo tempo foi de controle do Manchester United, que chegou a ter dois gols anulados, mas empilhou chances para matar o jogo, até conseguir aos 35 minutos do segundo tempo.

Bruno Fernandes recebeu cruzamento da direita e desviou no susto para ampliar e definir o resultado em Old Trafford.