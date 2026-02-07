SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras atiçou a ansiedade dos seus torcedores, mas anunciou, na manhã deste sábado (7), a contratação do meia Jhon Arias, ex-Fluminense e que estava no Wolves.

Arias assinou com o Palmeiras até dezembro de 2029 (contrato de quatro temporadas). Ele custou 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual), e o pagamento será realizado em quatro parcelas anuais.

O Fluminense tentou, sem sucesso, repatriar o jogador. O clube carioca, que tinha preferência estabelecida em contrato diante de um retorno do atleta ao Brasil, até enviou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões na cotação atual), mas ela foi prontamente recusada ?o clube já sabia que ela seria declinada.

O Flamengo também entrou na história e acabou deixando o acordo um pouco mais inflacionado. O rubro-negro chegou a sinalizar uma oferta de 22 milhões de euros (R$ 135 milhões) pelo colombiano, que fechou as portas diante da história construída no rival.

Arias é apenas o segundo reforço do Palmeiras para 2026. Após Marlon Freitas, a direção do Palmeiras manteve o mesmo perfil: jogador experiente e com passado vitorioso.

Pelo Fluminense, ele somou 230 jogos, 47 gols e deu 55 assistências. O atleta conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.

Arias chega ao Palmeiras com status de titular absoluto. Raphael Veiga e Facundo Torres deixaram a equipe no setor ofensivo, e Abel Ferreira queria um substituto.

RECADO AO FLUMINENSE?

Minutos antes de ser anunciado, Arias publicou uma carta em seu Instagram. O jogador de 28 anos falou que sabe o "peso das palavras", mas disse que "a vida e o futebol são dinâmicos". Ele também alvo do Fluminense, seu ex-clube.

Vivo um momento importante da minha carreira. Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando o que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar decisões. Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira, agradecendo sempre a todos que torcem por mim de verdade! Arias, no Instagram