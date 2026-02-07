SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Rodrigo Castanheira, agredido pelo piloto Pedro Turra após uma briga ocorrida há duas semanas no Distrito Federal, morreu na manhã deste sábado (7). A informação foi confirmada pelo tio da vítima, Flavio Henrique Fleury. "Acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita", lamentou ele.

Rodrigo, de 16 anos, estava internado no Hospital Brasília desde o dia 23 de janeiro. O quadro, que já era considerado gravíssimo pela equipe médica, se agravou nas últimas horas.

A hospitalização ocorreu após o jovem ser agredido pelo piloto Pedro Turra, ex-Fórmula Delta. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. Rodrigo reagiu, e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros.

A briga fez vítima bater a cabeça e ser hospitalizada com um traumatismo craniano. Ele estava sedado desde então.

Turra foi preso na semana passada. O ex-piloto da Fórmula Delta, que tem 19 anos, já havia sido detido logo depois da briga, mas acabou solto após pagamento de fiança. A nova ordem de prisão veio do pedido do Judiciário e foi divulgada pelo delegado Pablo Aguiar, que cuida do caso.

Além deste caso, há ainda três ocorrências que teriam envolvimento de Turra sob investigação: uma briga em Águas Claras, a agressão de um homem de 49 anos durante uma briga de trânsito e o relato de uma jovem menor de idade, que afirmou que ele a teria forçado ingerir bebida alcoólica.