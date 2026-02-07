SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na manhã deste sábado (7), a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, ex-Botafogo e que pertence ao Nottingham Forest.

Cuiabano chega por empréstimo junto ao Nottingham Forest até o fim da temporada. Ele, que estava no Botafogo até o fim do ano passado, fez apenas dois jogos pelo time B do clube inglês.

O lateral-esquerdo já foi aprovado nos exames médicos. O reforço já posou com o novo uniforme e usará a camisa de número 66 no Vasco.

O time carioca costurou a negociação com opção de compra. Neste caso, o vínculo será estendido até dezembro de 2030.