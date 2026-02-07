SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Athletico-PR chegaram a um acordo em relação ao empréstimo do zagueiro Cacá ao Furacão.

A continuidade da negociação dependia do aval do técnico Dorival Júnior, que nos últimos dias autorizou o prosseguimento do negócio. Agora, resta apenas que o clube paranaense e o estafe do jogador cheguem a um consenso sobre os termos salariais para que a operação seja concretizada.

Se o acerto avançar, Cacá será emprestado ao Athletico-PR até o fim da temporada. O defensor tem contrato com o Corinthians válido até dezembro de 2028.

ABATIMENTO DE DÍVIDA

Inicialmente, o negócio não prevê a troca direta de dinheiro, mas sim o abatimento de uma dívida que o Corinthians possui com o Athletico-PR. O clube paulista deve R$ 12,3 milhões referentes a duas parcelas não pagas da contratação do meia Alex Santana, realizada em 2024. Atualmente, Alex Santana não faz parte dos planos do Corinthians e treina separadamente do elenco principal.

A ideia das partes é que uma parcela da pendência seja abatida no ato do empréstimo de Cacá, enquanto o restante poderia ser compensado em uma eventual opção de compra. Esses detalhes, porém, ainda serão definidos na troca de minutas entre os clubes.

Neste momento, o avanço da negociação depende da aceitação de Cacá em reduzir o salário que recebe no Corinthians para se adequar à realidade financeira do Athletico-PR. Desde que as conversas foram retomadas, na última quarta-feira, o Timão aguarda o desfecho das tratativas entre o Furacão e os representantes do atleta.

ESTRATÉGIA PARA PRESERVAR O JOGADOR

Diferentemente do que ocorreu nas primeiras semanas do ano, quando o Athletico-PR recuou no interesse por Cacá após uma atuação abaixo do esperado contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians adotou uma estratégia de preservação do jogador.

Em meio à negociação, o zagueiro sequer foi relacionado para o duelo contra o Capivariano, na última quinta-feira, também pelo Estadual.

A decisão foi tomada em consenso entre diretoria e comissão técnica, que entenderam que tê-lo escalado diante do Massa Bruta havia sido um equívoco.

O UOL apurou que o desempenho de Cacá em Bragança Paulista teve influência direta na desistência inicial do Athletico. No entanto, sem encontrar alternativas financeiramente atrativas no mercado, o clube paranaense decidiu retomar as tratativas pelo defensor do Corinthians.