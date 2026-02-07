(UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0, no Camp Nou, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O duelo foi válido pela 23ª de La Liga.
Lewandowski, Lamine Yamal e Marc Bernal marcaram os gols do Barcelona no jogo. O time catalão chega a 54 pontos, abrindo momentaneamente quatro pontos de vantagem na ponta da tabela, para o vice, Real Madrid, que ainda joga. Já o Mallorca estaciona na 14ª posição, com 24 pontos.
O QUE ACONTECEU
O Mallorca assustou nos primeiros minutos e obrigou o goleiro Joan García a trabalhar em duas oportunidades perigosas no começo do jogo.
O Barcelona controlava a posse de bola, mas sem levar muito perigo ao gol do Mallorca, até que conseguiu uma escapada e abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Rashford finalizou e Lewandowski aproveitou a sobra para abrir o placar do jogo.
Depois do gol, o Barcelona passou a jogar com mais liberdade e criar chances para ampliar o placar, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima.
Aos 16 minutos do segundo tempo, Lamine Yamal ampliou a vantagem do Barça. O jovem recebeu de Dani Olmo e bateu colocado, no cantinho para fazer o segundo gol.
O Barcelona continuou no controle das ações, até o golaço de Marc Bernal, que fechou a conta. O garoto dominou pela direita, deixou o zagueiro no chão e rolou para o gol.