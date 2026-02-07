SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encaminhou a contratação, por empréstimo, do volante Allan, do Flamengo. O jogador está próximo de ser cedido ao Timão até o fim da temporada, em uma operação sem custos, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões, na cotação atual).

A oficialização do negócio, no entanto, ainda depende de ajustes financeiros relacionados à remuneração do atleta.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Desejo do jogador foi determinante

O Corinthians venceu a concorrência de Santos e Vasco. O clube da Baixada Santista, inclusive, entrou na negociação de última hora com uma proposta superior às demais.

O UOL apurou, porém, que o desejo de Allan foi decisivo para o avanço das conversas com o Timão. O volante priorizou a oferta corintiana em relação às demais possibilidades.

A vontade do jogador em vestir a camisa do Corinthians também foi fundamental para que o Flamengo mudasse de posição e aceitasse liberá-lo sem custos em um primeiro momento.

Ajustes salariais ainda são necessários

Para que a operação seja concluída, será necessário adequar o salário do atleta ao padrão financeiro do Corinthians. O valor que Allan recebe atualmente no Flamengo está acima do que o clube paulista considera viável.

O estafe do jogador mantém conversas com o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, em busca de um consenso. A intenção da diretoria alvinegra é que o volante aceite uma redução de, ao menos, 30% em relação ao salário atual.

Tags:

flamengo